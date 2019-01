Berlinale 2019: las películas latinas y españolas que participarán

La edición número 69 de la Berlinale, que se celebra entre el 7 y el 17 de febrero, incluye una amplia representación de cine español y latinoamericano en todas sus secciones.

La única representante de cine iberoamericano aspirante a los Osos es la española "Elisa y Marcela", de Isabel Coixet, mientras que la brasileña "Marighella", de Wagner Moura, se proyectará en la sección oficial, aunque fuera de concurso.

La sección Panorama, la segunda en importancia de la Berlinale, cuenta con una nutrida representación de cine latinoamericano, con doce películas del total de 45 programadas.

A continuación, dejamos la lista de películas películas españolas y latinoamericanas que participarán en el Festival de Cine de Berlín:

Sección oficial a competición:

- "Elisa y Marcela", de Isabel Coixet (España).

Sección oficial, fuera de competición:

- "Marighella", de Wagner Moura (Brasil).

Sección Panorama:

- "La Arrancada", de Aldemar Matias (Francia, Cuba, Brasil).

- "Breve historia del planeta verde", de Santiago Loza (Argentina, Alemania, Brasil, España) .

- "Divino Amor", de Gabriel Mascaro (Brasil, Uruguay, Chile, Dinamarca, Noruega, Suecia).

- "A Dog Barking at the Moon", de Xiang Zi (China, España).

- "Estou Me Guardando Para Quando O Carnaval Chegar", Marcelo Gomes (Brasil).

- "La fiera y la fiesta", de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas (República Dominicana, Argentina, México).

- "Greta", de Armando Praça (Brasil).

- "Lemebel", de von Joanna Reposi Garibaldi (Chile, Colombia) .

- "Los miembros de la familia", de Mateo Bendesky (Argentina).

- "Monos", de Alejandro Landes (Colombia, Argentina, Holanda, Dinamarca, Suecia, Alemania, Uruguay, Estados Unidos).

- "Staff Only", de Neus Ballús (España, Francia).

- "Temblores", de Jayro Bustamante (Guatemala, Francia, Luxemburgo).

Sección Forum:

- "Chão", de Camila Freitas (Brasil).

- "El despertar de las hormigas", de Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica, España).

- "Fern von uns", de Verena Kuri y Laura Bierbrauer (Argentina).

- "Lapü", de César Alejandro Jaimes y Juan Pablo Polanco (Colombia).

- "Querência", de Helvécio Marins Jr. (Brasil, Alemania).

- "A rosa azul de Novalis". de Gustavo Vinagre y Rodrigo Carneiro (Brasil).

Sección Generation:

- "Espero tua (re)volta", de Eliza Capai (Brasil).

- "Baracoa", de Pablo Briones y The Moving Picture Boys (Suiza, Estados Unidos, España).

- "Cocodrilo", de Jorge Yúdice (España) -cortometraje-.

- "Los rugidos que alejan la tormenta" de Santiago Reale (Argentina) -cortometraje-.

- "Mientras las olas", de Delfina Gavaldá y Carmen Rivoira (Argentina) -cortometraje-.

- "City Plaza Hotel", de Anna Paula Hönig y Violeta Paus (Francia, Alemania, Chile) -cortometraje-.

- "El tamaño de las cosas", de Carlos Felipe Montoya (Colombia) -cortometraje-.

- "Los ausentes" de José Lomas Hervert (México) -cortometraje-.

Sección oficial, cortometrajes:

- "Blue Boy", de Manuel Abramovich (Argentina, Alemania).

- "Héctor", de Victoria Giesen Carvajal (Chile).

- "Leyenda dorada", de Chema García Ibarra y Ion de Sosa (España).

- Rise", de Bárbara Wagner y Benjamin de Burca (Brasil, Canadá, Estados Unidos).

- "Shakti", de Martín Rejtman (Argentina, Chile).

- "Suc de síndria", de Irene Moray (España).

Cine culinario:

- "Y en cada lenteja un dios", de Miguel Ángel Jiménez (España).

- "La herencia del viento", de Alejandra Retana, César Camacho y César Hernández (México).

- "Sembradoras de vida", de Álvaro Sarmiento y Diego Sarmiento (Perú).