Bernardo Bertolucci: le dan el último adiós al cineasta italiano en Roma

La capilla ardiente del cineasta Bernardo Bertolucci instalada en la Sala de la Protomoteca del Ayuntamiento de Roma, abrió hoy para que familiares, amigos y amantes del mundo del cine puedan dar el último adiós al genial director, fallecido ayer a los 77 años.

El primero en entrar en la Sala de la Protomoteca del Campidoglio, la sede municipal, fue Vittorio Storaro, el que fuera su director de fotografía de muchas de sus obras maestras como "Il conformista" (1979), "Last tango in Paris" (1972) o "The Last Emperor") (1987).

El féretro se expondrá desde las 10.00 locales a las 19.00 locales (09.00-18.00 GMT) para que los admiradores del maestro puedan despedirle.

Posteriormente, en una fecha aún por determinar, se celebrará una ceremonia de conmemoración del cineasta, no habrá funeral religioso ya que el director se había siempre declarado ateo.



Bertolucci (Parma, 1941) falleció en la madrugada de este lunes en Roma a los 77 años de edad.

El mundo del cine y de la política de Italia recuerdan en estas horas a este cineasta considerado por todos uno de los directores más grandes de Italia y del mundo.

Con "The Last Emperor" ganó nueve Oscar en 1988, entre ellos mejor película, director y guión.

Entre los numerosos premios que recibió fue galardonado con el León de Oro a la carrera en el Festival de Venecia en 2007 y la Palma de Oro honoraria en el Festival de Cannes en 2011.



