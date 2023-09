En “Corazones Vándalos” no hay actores. Los llantos, las risas, el gozo y los tormentos de sus protagonistas, son reales. Nació de un taller de lectura que Beto Ortiz dictó en el penal de Ancón II a 40 internos, durante tres años y medio. Es una historia reveladora y descarnada, dirigida por Carla García. Llegará a las salas de cine este 28 de setiembre.

“No nació como una película, sino como un taller que registramos a iniciativa de mi productor, Martín Suyón. Empezamos en el 2014. Reunimos 200 horas de material audiovisual, de todo lo que sucedía dentro del penal. Solo queríamos captar la realidad, sin ningún objetivo. Al final se decidió hacer una película. Es una hora y media de vida real, donde todo no es agradable, hay hechos terribles”, comenta Ortiz Pajuelo.

En el 2018, luego del asesinato del periodista José Yactayo, Carla García y Ricardo Ayala asumieron la edición de “Corazones Vándalos”. Parte del guion fue reescrito y se incluyeron entrevistas de familiares, amigos y enemigos de Ortiz. “Carla fue ideal para contar esta historia límite porque teníamos visiones distintas. La mía era totalmente paternalista. La de ella era más real”, señala el conductor de “Beto a saber”.

“Cuando recibí el material y un avance del documental que estaba haciendo Yactayo, el anterior editor, se hicieron algunos cambios. Beto tenía que tener mayor importancia dentro de esta película porque era su proyecto. Tenía que convertirse en una figura central”, comenta García Buscaglia, quien da cuenta que, situaciones trágicas e inesperadas obligaron a postergar su estreno, previsto –inicialmente- para setiembre del 2020.

“A lo largo de la creación de esta película han pasado demasiadas cosas: falleció mi papá, vino la pandemia, luego Beto tuvo que salir del país por razones políticas. Incluso hay personas que salen en el filme, cuyo destino cambió muchísimo. Una de ellas es Mauricio Fernandini. Sale, diciendo: ‘Qué mal Beto que va a la cárcel todo el rato’. Y mira, dónde terminó. Yo hubiera querido que no estrenemos la película en este contexto, porque me afecta. Esta es una de las razones por la que Beto y yo hemos discutido”, enfatiza.

“Él (Mauricio) sale en calidad de amigo mío. Hablando de lo loco que estoy. Lo que pasa es que siempre hay algo pasando, siempre hay una razón por la cual no debemos estrenarla. Ya teníamos fecha. No podíamos postergar más”, aclara Ortiz.

"Corazones vándalos", película producida por Carla García y protagonizada por Beto Ortiz. (Foto: Alessandro Currarino)

─Beto, ¿qué te llevó a dictar un taller de lectura en un penal?

Aburrimiento existencial. Estaba en la radio y en la televisión, con “El valor de la verdad”, un programa súper exitoso, pero lo hacía dormido. No me ponía. A veces ni sabía a quién estaba entrevistando.

─¿Buscabas cambiarles la vida a estas personas?

No puedo cambiar ni siquiera la mía (Ríe). Era un proyecto un poco kamikaze. Mi visita a los penales no tenía que ver con que quisiera hacer el bien.

─¿Cómo fue la selección de los participantes a tu taller?

La gente del propio penal me armó una especie de primera charla con reos primarios. La mayoría eran choros de celular, de carteras. Unos cuantos habían matado. Ninguno era capo del narcotráfico ni terrorista.

─Después de ver el tráiler de tu película, me queda la sensación de que ablandas la imagen de los delincuentes.

¿Los dulcifico? Si piensas así es porque no has visto toda la película todavía. Lo que has visto es un lado, no es toda la historia.

─Carla, ¿qué criterio usaste para la edición?

Me metí a cursos de guion cinematográfico porque a la hora de armar la historia entré en crisis. Una vez que Beto aceptó ser el personaje central, la cosa fue mucho más fácil porque estaba afanada en contar su viaje: ¿Quién es este personaje? ¿Por qué hace cosas tan raras? Beto ha sido súper honesto. Se filmó a sí mismo en momentos de exposición de vísceras. También me dejó que ponga gente hablando mal de él. Fue un proceso sumamente complicado. Ni las productoras quisieron apoyarnos. Ni Tondero ni otras conocidas.

─¿Por qué creen que a esas productoras no les convenció su historia?

Beto: Porque nosotros no somos los reyes de la simpatía.

Carla: Si hubieran sido Bayly y Keiko conseguían un montón de plata (ríe),

─¿A Pepe Yactayo se le menciona en la película?

Carla: No diremos nada porque no podemos spoilear.

─¿Esta experiencia cambió tu percepción sobre los delincuentes en prisión?

Spoiler (ríe). Solo te puedo decir que mucho antes de hacer la película, hice un centenar de reportajes que tienen que ver con cárceles, delincuentes juveniles, pandilleros, jóvenes terrucos.

─¿Mantienes contacto con los presos de tu taller? ¿Los visitas?

Todos recuperaron su libertad. Solo tres reincidieron. Algunos están trabajando o estudiando. Cambiaron sus vidas y lo cuentan en la película.

─¿Beto, qué les dirías a los que dicen que “Corazones vándalos” servirá para lavarte la cara?

Primero, no siento que tenga la cara sucia. Y segundo, la película flaco favor le hace a mi imagen (ríe).

─En los adelantos se escucha a un preso decirte que ahora eres un ‘choro’ más, porque te robaste sus corazones. ¿Te sentiste uno de ellos en prisión?

Nunca. Pero acabé siendo una especie de papá psicodélico. Me parecía chévere el rol, pero esta visión de la cárcel como un círculo del infierno, donde todos nos cuidamos de caer y donde muchos quisieran que caiga porque paro enjuiciado todo el tiempo; para mí fue como encontrar un sitio en el que tenía una especie de licencia para portarme mal, también (ríe).

Carla: Como Beto es el eterno sospechoso de todo. Esta es una película protagonizada por presos y el sospechoso más famoso del Perú.

─¿Qué reflexión les dejó hacer esta película?

Beto: Carla ha hecho la película. Yo la actué (ríe).

Carla: Todas las cosas que Beto dice en el penal con los presos, nunca las ha dicho afuera. Tengo la sensación de que sentía que era un espacio seguro para él, que jamás saldría a la luz.

Beto: No es que me sentía seguro, sino cómodo, en casa.

*

“Corazones Vándalos” ganó el Festival de Cine APOX de Croacia y la Medalla de Oro del Festival de Veracruz, México y ha sido seleccionada para competencia oficial en otros festivales de cine de Alemania, España, Colombia entre otros.

Además… Este 18 de setiembre saldrá publicado el libro homónimo de la película, en edición Munilibros.