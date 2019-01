"Bird Box": el detrás de cámaras de la película de Netflix | FOTOS

La película "Bird Box" es una cinta post-apocalíptica de suspenso que hace unos días fue estrenada en Netflix. Los protagonistas son Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Sarah Paulson, Tom Hollander y John Malkovich, bajo la dirección de Susanne Bier.

La película relata cómo una fuerza misteriosa arrasa con la población mundial. Esta "criatura" invisible tiene el poder de hacer que te quites la vida cuando la veas.



La historia se centra en Malorie, quien ante la incertidumbre, encuentra amor, esperanza y un nuevo comienzo, mientras esa fuerza no hace más que expandirse. Se verá obligada a escapar con sus dos hijos a través de un río traicionero para encontrar el único lugar que pueden estar seguros. Pero para sobrevivir, deberán recorrer a ciegas todo el tiempo.



Entre una entrevista para The Associated Press, Sandrá Bullock dijo que la filmación representaba un nuevo reto.



"Cada vez que gritaban '¡paren!' sabíamos que habíamos llegado a un lugar donde podríamos lastimarnos", dijo la actriz. "Y nos caímos. Y dije 'no dejen de filmar hasta que yo les diga ¡paren!' ", añadió la intérprete.

Durante una entrevista con el medio Polygon la directora de la película, la danesa Susanne Bier, defendió el argumento de por qué cambió el final de la película respecto al libro.



"La película es ligeramente más positiva. Es, en muchos aspectos diferente del libro, pero también yace muy arraigada al mismo. El libro también tiene un final algo positivo, y no quería hacer un final de una película postapocalíptica así que no fuera mínimamente esperanzador. No quería dejar indiferente a nadie a la audiencia", añadió.

En otra entrevista, esta vez con la agencia EFE, habló sobre la frontera entre el cine y la televisión, a raíz de que esta película solo fue estrenada para la plataforma de streaming Netflix.

"Creo que los límites entre la televisión y el cine están difuminándose y que ese tipo de división está pasada de moda", señaló Bier.



"No quiero que desaparezcan los cines. Creo que el cine es una experiencia muy social", advirtió Bier sobre este nuevo trabajo.