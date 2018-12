"Bird Box": esto dice la crítica de la película de Sandra Bullock | FOTOS

La nueva película de Sandra Bullock "Bird Box" ha dividido a la crítica especializada. Esta ficción original de Netflix y dirigida por Susanne Bier es un thriller post-apocalíptico, que al parecer no convence pero tampoco decepciona.



"Una fuerza misteriosa arrasa con la población mundial. Solo hay algo claro: si la ves, tienes que quitarte la vida. Ante la incertidumbre, Malorie encuentra amor, esperanza y un nuevo comienzo, pero esa fuerza no hace más que expandirse. Ahora se ve obligada a escapar con sus dos hijos a través de un río traicionero para encontrar el único lugar que puede guarecerlos. Pero si quieren sobrevivir, deberán recorrer a ciegas el de por sí peligroso viaje de dos días", indica la sinopsis oficial de la cinta.

Además, de la ganadora del Oscar Sandra Bullock, el elenco está lleno de estrellas que incluye a Trevante Rhodes, Sarah Paulson y John Malkovich.

A continuación lo que dice la crítica especializada:

VULTURE

"Quizás "Bird Box" funcionará para alguien menos quemado con el exceso contemporáneo de narrativas de supervivencia post-apocalípticas".

NEW YORK TIMES:

"Con demasiada frecuencia, "Bird Box" camina hasta el límite del puro suspenso y las decepciones. El rechazo de la promesa no es mi peor temor (cinematográfico), per se. Pero sigue siendo decepcionante".

VARIETY

"El guión de Heisserer se esfuerza por darle a Bullock una rica historia psicológica (algo que ver con su renuencia a aceptar la maternidad y la redención que experimenta al aceptar ese papel) y la actriz maravillosamente autosuficiente juega el arco con seriedad. Pero no hay manera de evitar que esta sea una película de monstruos sin un monstruo real".



THE WRAP

"Bird Box no es la máquina de miedo que te hará saltar y que algunos pueden esperar cuando escuchan que se trata de un "thriller post-apocalíptico". A veces es pausada y rápida en otros momentos. Al igual que las criaturas de la película, se adentra en nuestros temores humanos más profundos y abre un mundo que vive en ese miedo. Y cuando te pide que te quites la venda y mires lo que sucede, es realmente hermoso".

HOLLYWOOD REPORTER

"Como suele suceder con Bullock, nuevamente retrata a una mujer fuerte que no será doblegada, una que moverá el cielo y la Tierra y hará lo que sea necesario para sobrevivir a una ardua tarea que exige una gran resistencia. Probablemente no sea una coincidencia que el guionista, Eric Heisserer, que trabajó en la novela de 2014 de Josh Malerman, haya escrito previamente el hilado de ciencia ficción centrado en el personaje femenino de "La Llegada"."

INDIEWIRE

"Bullock se transforma de manera convincente en una valiente sobreviviente en el apasionante thriller de Susanne Bier, que nos recuerda todo, desde "The Road" hasta "The Happening", ya que se abre un espacio en el canon post-apocalíptico".



THE GUARDIAN

"Las piezas (de la película) se sienten atornilladas a la fuerza, una película marioneteada por cadenas de código de datos (...) Hay buenas escenas e ideas inteligentes, pero en general, la película es sobre todo clomps".

LOS ANGELES TIMES

"Los temores se vuelven cada vez más desesperados, aumentando el volumen con vientos huracanados y voces espeluznantes, en camino a un final que es tonto al borde de la ofensiva ... Ya has visto esto muchas veces antes, lo que no significa que te importará verlo de nuevo ".

LA NACIÓN

"La gran desventaja de "Bird Box" es que hace unos meses estrenó "Un Lugar en Silencio", película en la que John Krasinski cuneta una historia similar y lo hace mucho mejor. Bullock funciona como heroína a su pesar, sostiene con su presencia un relato que por momentos se torna débil y previsible".