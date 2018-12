"Bird Box": ¿Qué significa el final de "A ciegas"?

CUIDADO, ALERTA SPOILER. "Bird Box: A ciegas", basada en la novela homónima de Josh Malerman, se centra en una madre, interpretada por Sandra Bullock, que hace todo lo posible para sobrevivir a unos seres mortíferos y misteriosos, que, al ser vistos, provocan que los humanos se vuelvan locos y eventualmente se suiciden.

Si aún no has visto la nueva película original de Netflix, que se estrenó el 21 de diciembre de 2018, lo mejor es que no sigas leyendo porque haremos un repaso por la trama de la cinta dirigida por Susanne Bier hasta el final de la historia y su significado.

"Bird Box" empieza con Malorie explicando a sus dos hijos, a los que solo llama Boy y Girl, las reglas para sobrevivir al viaje que están a punto de hacer. En ese momento, la historia regresa cinco años para mostrar cómo era la vida de los protagonistas poco antes de ocurrir el brote, y así se establecen dos líneas de tiempo para desarrollar la trama.

En la línea temporal pasada, Malorie está embarazada y tras volver de una cita médica con su hermana Jessica (Sarah Paulson), esta última se ve afectada por esa fuerza misteriosa, lo que la lleva a estrellar su automóvil y pararse frente a un camión. Después de ese trágico evento Malorie llega a una casa con gente como Douglas (John Malkovich), Tom (Trevante Rhodes) y Charlie (Lil Rel Howery), quienes ayudan a dar algunas pistas sobre la criatura que está acabando con la población mundial.

¿QUÉ SON LOS MONSTRUOS DE “BIRD BOX: A CIEGAS”?



Charlie, un sobreviviente, explica que "la humanidad ha sido juzgada y hemos sido encontrados deficientes. Tienen diferentes nombres. Tienes una religión mundial y una mitología llena de menciones de demonios o criaturas espirituales. Las personas que han visto a estas criaturas casi siempre describen su encuentro como con una entidad que toma la forma de tus peores temores, tu más profunda tristeza o tu mayor pérdida. No es una tontería. Es una verdadera conversación, son hechos".



Más adelante, se revela que Jessica comenzó a hablar con su madre antes de morir, que la esposa de Douglas, Lydia, también estaba hablando con su mamá que "murió hace diez años". Entonces, las criaturas misteriosas de "Bird Box: A ciegas" pueden hacer que sus víctimas vean a un ser querido para que de alguna manera estos los lleven al suicidio.

No todos sufren los mismos efectos, algunos logran sobrevivir, pero cambian por completo. Gary (Tom Hollander), un sobreviviente recién llegado, cuenta que escapó de personas que "querían ver, estaban felices, estaban tan contentos y dijeron que todos debían ver". Aunque, en realidad Gary también es uno de ellos, y guía a otras personas a ver a las criaturas y finalmente a su muerte.

Cinco años después, Malorie y Tom, que se encargan de la crianza de dos niños, el hijo del personaje de Bullock y la hija de Olympia, una mujer que llegó a la casa embarazada y dio a luz al mismo tiempo que Malorie, escuchan en la radio a una persona llamada Rick (Pruitt Taylor Vince), hablar sobre un "complejo" donde es seguro, y obviamente el nuevo plan es ir a ese lugar.

"Bird Box: A ciegas" está basada en la novela de Josh Malerman (Foto: Netflix) "Bird Box: A ciegas" está basada en la novela de Josh Malerman (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE BIRD "BOX: A CIEGAS"?



Antes de emprender el peligroso viaje por el rio Tom decide sacrificarse para que Malorie y los niños puedan llegar al lugar seguro, que resultó ser la Escuela de Janet Tucker para Ciegos y el hombre al otro lado de la radio es ciego, al igual que otros de los sobrevivientes. Además, tienen aves para saber cuándo el monstruo, criatura o fuerza misteriosa que provoca suicidios está cerca, y al fin en un lugar seguro, Malorie decide que sus hijos ahora se llamarán Olympia y Tom, y en un acto simbólico libera a los pájaros.



Sin embargo, en el libro se muestra un desenlace algo diferente, un poco más oscuro que esperanzador. Si bien Malorie y los niños llegan al refugio de Rick, no solo hay ciegos en ese lugar, en realidad la mayoría ha optado por cegarse como medida de protección.

Las ideas principales de "Bird Box: A ciegas" son la esperanza, la franqueza y la fe. Malorie es una persona que debido a su niñez y todo lo que le ha tocado vivir se muestra reacia a amar abiertamente, lo que considera una debilidad. Por eso no les pone nombres a sus hijos y solo se enfoca en mantenerlos con vida.

Sin embargo, a lo largo de la película se ve obligada a cambiar algunas actitudes, en confiar y a albergar esperanza para sobrevivir. Ponerle nombres a sus hijos y liberar a las aves son actos que representan que Malorie al fin ha derribado ese muro que construyó durante años.