"Bird Box" de Netflix tendrá secuela en forma de novela

"Bird Box", una de las más populares películas originales en la historia de Netflix, se basa en una novela homónima que tendrá secuela. Así lo anunció el autor original en entrevista con Esquire.

La secuela de "Bird Box", publicada originalmente como novela en 2014, se titulará "Malorie", nombre de la protagonista que en la película es interpretada por Sandra Bullock.

"Quería conocer mejor a Malorie. Al final de ver la película, giré hacia mi chica Allison y dije '¡quiero saber qué sigue!' y ella dice 'bueno, ya sabes, podrías hacer que eso ocurra'", contó el autor.

"En el tiempo desde que 'Bird Box' se estrenó y el tiempo en que he estado escribiendo 'Malorie', mucha gente me ha preguntado qué pasó con el niño y la niña. (...) Pero por más que me importen ellos, esta no es su historia. El mundo de 'Bird Box' es la historia de Malorie y quería conocer más de ella", añadió.

"Bird Box" de Netflix sigue la historia de Malorie, quien debe sobrevivir cuando una entidad misteriosa fuerza a la gente a cometer suicidio. La única manera de evitar esta peligrosa influencia es cubrirse los ojos.