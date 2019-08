"Birds of Prey": fecha de estreno, tráiler, personajes y todo de la nueva película de Harley Queen

El cine de superhéroes y villanos ha sido una constante en el mundo del séptimo arte, incluso desde sus inicios. Sin embargo, la evolución de los efectos especiales ha permitido que este tipo de películas evolucionen a un nuevo nivel.

Así lo aprovechó tanto Marvel como DC Comics, dos de las más grandes compañías de cómics en el mundo, para adaptar las historias de sus historietas a la pantalla grande. No obstante, este último se quedó un poco atrás, ya que sus películas no han recibido la misma crítica positiva que a su gran competidor.

A pesar de todo, DC continúa de la mano de Warner Bros. para sacar adelante su Universo Cinematográfico, llamado oficialmente "Worlds of DC". Con dos películas del Joker en camino, la cinta homónima y Suicide Squad 2, ahora también se presenta una segunda película de Harley Quinn llamada "Birds of Prey".

Si bien es un poco difícil reconocer en qué mundo estará ambientado este nuevo largometraje, al menos tendrá a la misma actriz, Margot Robbie, a la cabeza como Harley Quinn, a diferencia del Joker que será representado por Joaquín Phoenix y Jared Leto.

En este artículo recopilamos toda la información que se tiene sobre la nueva película.

SINOPSIS DE "BIRDS OF PREY"

Lastimosamente, los detalles de la cinta se están manteniendo bajo siete llaves. Más allá del hecho que la banda de Harley Quinn incluirá a Black Mask y Victor Zsasz, poco se sabe sobre el argumento principal de la película.

Por ahora solo queda esperar hasta que se revele más información sobre qué historia exacta contará la cinta. Así reza la descripción oficial de "Birds of Prey":

"Luego de romper con el Joker, Harley Quinn se une a tres supeheroínas, Black Canary, Huntress y Renee Montoya para salvarle la vida a una pequeña niña (Cassandra Cain) de un malvado jefe del crimen."

TRÁILER DE "BIRDS OF PREY"

Así como sucede todos los años, la Comic-Con podría ser el lugar perfecto para ver un adelanto extendido de "Birds of Prey". Si bien es cierto que la película se confirmó con un pequeño teaser, este no ha revelado más que a sus actores y algunos personajes que representan:

ACTORES Y PERSONAJES

Margot Robbie - Harley Quinn

Mary Elizabeth Winstead - Helena Bertinelli (Huntress)

Derek Wilson - Tim Evans

Ewan McGregor - Black Mask

Matthew Willig - Happy

Jurnee Smollett-Bell - Dinah Lance (Black Canary)

Chris Messina - Victor Zsasz

Rosie Perez - Renee Montoya

Charlene Amoia - Maria Bertinelli

Isabel Pakzad - Amiga

Ella Jay Basco - Cassandra Cain

Robert Catrini - Stefano Galante

Michael Masini - Oficial Drago

Judy Kain - Secretaria

Dana Lee – Doc.

Gerald Downey - Juez

Ego Mikitas - Don

David Bianchi - Secuaz

Sara Montez - Katherine

Talon Reid – Seguidor de Roman

Joe Bucaro III - Carlos Rossi

La película que se centrará en la historia de Harley Quinn, tendría una sorpresa para los fans: la aparición del popular personaje Joker, el cual fue interpretado por última vez por el actor Jared Leto en "Suicide Squad"

A través de Twitter, cientos de seguidores de la franquicia DC han compartido las imágenes donde se ve a Harley Quinn sirviendo unos tragos para luego aparecer en una escena junto al Joker.



Cabe señalar que la participación del villano solo sería un pequeño cameo para la escena que buscará darle un giro total a la última escena de "Escuadron Suicida", donde el Joker rescata de la prisión a su amada.

Nuevas imágenes de Margot Robbie como Harley Quinn, primero sirviendo tragos y luego grabando unas escenas con El Joker en el set de BIRDS OF PREY. 💋 💖 pic.twitter.com/XpIcIq7pns — Mónika y Oriana 🎬 (@monikayoriana) 30 de marzo de 2019

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ "BIRDS OF PREY"?

"Birds of Prey" se comenzó a filmar a finales de enero del 2018, muy por delante de su fecha de estreno para el 7 de febrero del 2020.



Durante la construcción de la película, Robbie reveló en su Instagram el título completo de la película, que sería "Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)".