“Birds of Prey”: Margot Robbie reveló el logo de la nueva película de ‘Harley Quinn’ | FOTOS

El rodaje de la nueva película “Birds of Prey” (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) ha comenzado y la protagonista Margot Robbie ha compartido una nueva imagen promocional desde el set de grabación.

A través de su cuenta de Instagram, Margot Robbie publicó una nueva imagen que muestra a su personaje ‘Harley Quinn’ de espaldas sentada sobre una silla de dirección.

Por si fuera poco, la fotografía no solo muestra una parte del vestuario que utilizará la artista en la película, sino que muestra también el logo del nuevo filme en la parte posterior de la silla donde está sentada la actriz.

La publicación en Instagram ya cuenta con más de 567,449 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios de los seguidores de la actriz que esperan con ansias el estreno de la película de ‘Harley Quinn’.

“Birds of Prey” (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), traerá de regreso a Margot Robbie en su recordado personaje de Harley Quinn, y además sumará a Mary Elizabet Winstead como ‘Huntress’, Jurnee Smollett-Bell como ‘Black Canary’ y Ella Jay Basco como ‘Cassandra Cain’.

La película de Warner Bros., que tiene planteada su fecha de estreno para el año 2020, será dirigida por Cathy Han y contará con el guion de Christina Hodson.