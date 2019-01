La actriz Margot Robbie apareció en un avance de lo que será "Birds of Prey", cinta que trae de vuelta a la bella villana Harley Quinn, encabezando un grupo de heroínas del universo DC Comics.

En el clip, Harley Quinn aparece un instante con su clásico mazo con una apariencia más divertida. Poco después sonríe mientras sostiene un trago.

También hace su aparición Ella Jay Basco como Cassandra Cain, Mary Elizabeth Winstead como Helena Bertinelli (Huntress) y Jurnee Smollett-Bell como Black Canary.

Además, los villanos serán interpretados por Ewan McGregor, como Black Mask; y Chris Messina como Victor Zsasz. Asimismo, Rosie Pérez también interpreta a la Detective Renee Montoya de Gotham City.

Teaser de “Birds of Prey” - VIDEO

"Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)" (título original que llevará la película) se estrenará en los cines el 7 de febrero de 2020.