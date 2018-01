La noche del lunes el Dolby Theater de Los Ángeles, el mismo lugar donde se desarrolla la entrega del Oscar, recibió a estrellas del cine y la música para el mayor lanzamiento de Marvel Studios a inicios del año: "Black Panther".

Como no podría ser de otro modo, estrellas de la película desfilaron progresivamente, entre ellos los ganadores del Oscar Lupita Nyong'o ("12 Years a Slave") y Forest Whitaker ("The Last King of Scotland"); así como el recientemente nominado Daniel Kaluuya ("Get Out"). También se dejó ver en ganador del Emmy y Globo de Oro Sterling K. Brown ("This is Us").

También llegaron estrellas de la música, como es el caso del rapero Snoop Dogg, quien hace unos días hizo noticia al conocerse que donaría dinero para que niños de piel negra tengan proyecciones especiales de "Black Panther". También apareció Donald Glover, ganador del Emmy, globo de Oro e incluso el Grammy.

De igual modo hicieron acto de presencia los actores de la serie "Marvel's Agents of SHIELD" Chloe Bennet, Ming Na Wen, Elizabeth Henstridge, Clark Gregg, Jeff Ward, Henry Simmons y Natalia Cordova-Buckley.

Dirigida por Ryan Coogler, "Black Panther" sigue a T'Challa (Chadwick Boseman), rey de la hermética nación africana de Wakanda. Él tendrá que enfrentar a un enemigo interno, Erik Killmonger (Michael B. Jordan), quien busca tomar el poder.

DATOS

"Black Panther" llega a cines de Estados Unidos el viernes 16 de febrero, jueves 22 a Perú.

Más adelante este año Marvel Studios lanza la esperada "Avengers: Infinity War", que marca el décimo aniversario de la saga desde el estreno de "Iron Man" (2008).