La crítica ama a "Black Panther" ("Pantera Negra"), primera película de superhéroes de Marvel con elenco afroamericano casi en su totalidad. Y no solo es porque se trate de una cinta única en ese aspecto, sino porque ofrece otras cosas nuevas.

"Pantera Negra" cuenta la historia de T'Challa (Chadwick Boseman), rey de Wakanda, país africano que se ha mantenido oculto de la influencia externa y prospera en el aspecto social, económico y tecnológico sin abandonar su cultura. Pero la vida allí no es fácil, pues el villano Erik Killmonger (Michael B. Jordan) busca tomar el poder.

A continuación, algunas críticas a "Black Panther":

VANITY FAIR: "'Black Panther' funciona mejor como un drama dinástico y una reflexión sobre la política global desde una perspectiva que no tenemos usualmente. A pesar de la familiaridad de las agitadas escenas de acción, es fácilmente la película de Marvel más atrapante en largo tiempo. Porque —¡finalmente!— tiene algo nuevo que decir. Más de esto, por favor, Marvel. Oh, y por supuesto: ¡Wakanda por siempre!"

COLLIDER: "'Black Panther' no es solo un triunfo porque es una película importante y sin precedentes, sino porque también es una película de superhéroes fantástica, así como un placer de ver. Es un balance delicado y sorprendente. Tiene fallas, pero son por mucho producto del molde de Marvel; principalmente la película tiene 20 minutos sobrantes y demasiados antagonistas menores, pero son fallas menores que deslucen poco el éxito de la película de Coogler".



NEW YORK TIMES: "La raza importa en 'Black Panther'. No en términos maniqueos de buenos y malos, sino como un medio para explorar las mayores preocupaciones humanas sobre el pasado, el presente y los usos y abusos de poder. Solo eso la hace más reflexiva sobre cómo funciona el mundo que muchas películas para público en general, incluso si esas ideas son intercaladas con muchas posturas de cómics. No sería una producción de Marvel sin las escaramuzas masculinas y avatares digitales. Aun así, en su énfasis de imaginario negro, creación y liberación, la película se convierte en emblema de un pasado que fue negado y un futuro que se siente muy presente. Y al hacerlo abre su mundo, y el nuestro, hermosamente".

THE GUARDIAN: ¿A dónde vamos después de esto? ¿'Black Panther' será ser otro jugador subordinado en el futuro del ensamble de películas de Marvel? Espero que no: quiero historias donde 'Black Panther' se enfrenta a gente fuera de Wakanda y espero que Nakia obtenga su propia cinta. Lo intrigante sobre 'Black Panther' es que no parece una película de superhéroes, sino más una fantasía romántica: emocionante, subversiva y divertida".

ENTERTAINMENT WEEKLY: "El trabajo de Coogler no es infalible. Las imágenes generadas por computadora viran hacia el territorio de los protectores de pantallas y las escenas de batalla son usualmente grabadas en planos cercanos; los últimos 30 minutos son tan frenéticos que se siente como si hubiera desfibriladores cosidos en los asientos del cine. Pero infunde alma y estilo en casi todos los encuadres y plantea el argumento radical de que una película basada en cómics puede tener algo significativo que decir. En ese contexto, la matizada celebración de orgullo, identidad y responsabilidad personal en 'Black Panther' no solo se siente como una dirección fresca para el género, es el verdadero súper poder de la película".

DATO

"Black Panther" llega a los cines de Estados Unidos el viernes 16 de febrero, jueves 22 a Perú.