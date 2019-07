"Blade": fecha de estreno del reboot de Marvel, tráiler, historia, actores y todo de la nueva película

Marvel Studios participó en un panel durante la Comic-Con de San Diego para presentar todos sus proyectos para el futuro del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel o UCM en español), donde títulos como "Black Widow", "Eternals", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" y "Thor: Love and Thunder" se llevaron todos los aplausos del público presente.

Sin embargo, hubo un anuncio más casi al final que emocionó a muchas personas porque, tal como dijo Kevin Feige en el estrado, nadie se había esperado un anuncio así o por lo menos las redes no habían hecho ninguna teoría al respecto.

Se trató del regreso de "Blade", el caza-vampiros más famoso de Marvel que llegará de la mano de Mahershala Ali como el principal protagonista. Este personaje por primera vez en el número 10 de "La tumba de Drácula" en 1973, y fue en 1998 que Wesley Snipes le dio vida al personaje en el cine con críticas diversas.

Ahora, Marvel Studios intentará una vez más apostar por el personaje en la pantalla grande, solo que esta vez no será una serie individual de películas. Como parte del MCU, se espera que "Blade" tenga un film en solitario antes de unirse a todo el universo de cintas que la compañía planea para su futuro. ¿Qué pasará con él en este nuevo reboot?

HISTORIA Y SINOPSIS DE "BLADE"

Por ahora, no se ha confirmado qué tipo de película será "Blade", cómo se desarrollará su historia o contra qué enemigos se enfrentará en el nuevo reboot. Lo único que se sabe es que Mahershala Ali será quien encarne al caza-vampiros y que la película está aún programada para formar parte de la Fase 5 de Marvel Studios.

Lastimosamente, el casting que le hicieron a Ali por el papel confirmaría algo muy temido para todos los fans: que las series de Netflix no se encuentren dentro del canon original de Marvel Studios. Esto se debe a que Ali también había participado en la temporada 1 de Luke Cage interpretando a Cottonmouth.

Como se sabe, este personaje murió en el capítulo 7 de la serie. Esto también ha dado pie a algunas teorías de los seguidores de la franquicia que hablan sobre una fallida transformación de Cottonmouth a un vampiro que finalmente lo convirtió en Blade.

Esto último parece muy poco probable, ya que normalmente las primeras películas de Marvel sobre un personaje cuentan el origen, su transformación en héroe y cómo su mundo está conectado con los demás héroes en el catálogo de la compañía.

En los cómics, Blade llega a enfrentarse con Morbius y se convierte en un aliado de Doctor Strange y Spider-Man, así que puede que estos últimos personajes sean el puente perfecto para que el cazador se una al equipo de los protectores de la Tierra.

PERSONAJES DE "BLADE"

El único personaje confirmado para el nuevo reboot de "Blade" es el mismo Blade. Mahershala Ali será el encargado de representar al caza-vampiros en los próximos años y Marvel Será quien confirme al resto del equipo de reparto conforme se vaya acercando la fecha de grabación.

FOTOS Y VIDEOS DE "BLADE"

Kevin Feige: Mahershala Ali es Blade



FECHA DE ESTRENO DE "BLADE"

Marvel Studios no ha detallado la fecha de estreno de "Blade", aunque considerando que anunció todos sus proyectos del 2020 y el 2021 en la Comic-Con de San Diego, es muy posible que esta película esté programada para el 2022, así que aún está en una etapa muy temprana de producción.