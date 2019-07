"Blade": Wesley Snipes pide a sus fans "relajarse" tras elección de Mahershala Ali 

La elección de Mahershala Ali como Blade para una película del Universo Cinemático de Marvel causó cierto revueltos entre los fans de los filmes originales, pero Wesley Snipes, quien interpretó al cazador de vampiros entre 1998 y 2004.

"A todos los caminantes diurnos perdiendo sus cabales en este momento, relájense. A pesar de que la noticia es una sorpresa, todo está bien. Así son los negocios del entretenimiento. Buenos deseos para el elenco del UCM, siempre he sido un fan", dijo el actor en un comunicado difundido por Comicbook.com.

"Felicidades y salam (paz) a Mahershala Ali, un hermoso y talentoso artista cuyas expresiones estoy esperando ver por muchos años más. Si Dios lo quiere, trabajaremos en algo juntos", agregó. "Más importante para mis leales fanáticos, el increíble amor que me mandan es sobrecogedor. Estoy siempre agradecido por su apoyo sin fin. Así que no se preocupen, no es el final de la historia".

Mahershala Ali es un reconocido actor ganador de dos premios Oscar como Mejor actor de elenco por "Moonlight" (2016) y "GreenBook" (2018). Previamente ya había participado en proyectos relacionados a Marvel, siendo críticamente aclamado por su interpretación del villano Cottonmouth en "Luke Cage" para Netflix.

El nuevo filme sobre "Blade" fue anunciado en la Comic Con de San Diego junto a otros filmes como "Black Widow", "Thor: Love and Thunder" y "The Eternals". Hasta el momento no hay una fecha de estreno para la siguiente aventura del cazador de vampiros.