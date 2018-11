Toda gran historia tiene un villano, y en la vida de Freddie Mercury lo fue Paul Prenter, o al menos eso señalan sus ex compañeros de Queen.

Prenter era un locutor de una estación de radio Downton en 1976, pero no fue hasta el año siguiente que comenzó su estrecha relación con Freddie Mercury.

Inició en el entono de Mercury como asistente personal y pronto se convirtió en su manager y amante, lo que alteró el ambiente laboral con la banda Queen.

Según narran los biógrafos de Freddie Mercury, durante su romance con Prenter, el artista tuvo su etapa más desenfrenada. Sin embargo, las cosas comenzaron a agriarse en 1982 cuando Queen lanzó el álbum "Hot Space", y Brian May, Roger Taylor fueron muy críticos con el sonido del álbum, culpando a Paul de la mala influencia que tenía en Freddie. Grabado en Múnich, donde el cantante incluso tuvo otro romance paralelo con la estrella porno Barbara Valentin, el disco no tuvo buena aceptación, siendo "Under Pressure", colaboración con David Bowie, la única canción que se considera 'éxito'.

En la cinta "Bohemian Rhapsody", hay una escena dramática en la que Freddie revela que firmó un contrato en solitario a espaldas de la banda por 4 millones de dólares y que separarse de ellos, todo esto gestionado por Prenter. "Él quería hacer su parte y salir", recordaría May más tarde. Según cita la revista Rolling Stone, es verdad que la banda tomó un descanso en 1983, pero no fue nunca una separación definitiva. En la película parece que los demás integrantes de Queen no hablaron con Freddie durante años, pero en realidad comenzaron a trabajar en "The Works" a fines de 1983 y lanzado al año siguiente.

EN VIDEO: Tráiler de "Bohemian Rhapsody", la película sobre Queen y Freddie Mercury. (Fuente: Difusión)

La prensa musical señala también que ya existía una grieta en el cuarteto de rock, que no empezó con Prenter, pero de alguna manera impulsó el alejamiento.

A fines de 1985, después de que Queen tuvo un "retorno" revitalizante para su carrera en el concierto de Live Aid, fue que Mercury decide alejarse de su manager y amante Peter Prenter, que en la película es interpretado por el actor Allen Leech.

Después de que Prenter fue despedido, él tomó represalias con una entrevista de 1987 en el tabloide británico The Sun, en el que reveló su relación con el estilista Jim Hutton, con quien Mercury había estado involucrado desde 1985, y sus pruebas de sangre para determinar si era portador de VIH. Además dijo que dos amantes del artista habían muerto de sida.

"Freddie me contó que su primera relación homosexual ocurrió cuando estaba en un internado en India cuando tenía 14 años. Mientras estábamos de gira, habría un hombre diferente cada noche, probablemente se iba a la cama a las 6 a.m. o a las 7 a.m., pero rara vez solo", indicó Prenter, quien falleció de complicaciones derivadas al sida en agosto de 1991.

Mercury nunca salió a negar las declaraciones de su ex manager, sino hasta el 23 de noviembre de ese mismo año, cuando emitió una carta en la que admitía la verdad. "Siguiendo una enorme conjetura en la prensa, deseo confirmar que me hice la prueba del VIH y que tengo sida. Sentí que es correcto mantener esta información privada para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ahora ha llegado el momento de que mis amigos y fanáticos de todo el mundo sepan la verdad, y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos aquellos de todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad".

Freddie Mercury murió al día siguiente a la edad de 45 años.