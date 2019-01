"Bohemian Rhapsody": filtran canción eliminada durante escena del Live Aid

Una escena que fue grabada para la película "Bohemian Rhapsody", se filtró en la web y viene viralizándose en plataformas de video como YouTube. Se trata de la versión interpretada por Rami Malek de "Crazy Little Thing Called Love", que es parte de la recreación del show realizado por Queen en 1985 en el marco Live Aid en Wembley en la última parte de la cinta.

"Esta canción está dedicada solo a la gente hermosa que está aquí esta noche, me refiero a todos ustedes. Gracias por venir y hacer de esta una ocasión grandiosa”, dice Mercury, interpretado por Malek, antes de comenzar a cantar una de las canciones más icónicas de la agrupación.

La filtración de esta escena se da en medio del anuncio del estreno del DVD y Blu-ray de la película este 12 de febrero, el que llegaría con material exclusivo de la cinta dirigida por Bryan Singer.

Se supo que "Crazy Little Thing Called Love" estaba planificada para que se viera en medio de los temas Bohemian Rhapsody, Radio ga ga, I want to break free, Hammer to fall y We are the champion, pero finalmente quedó fuera por la extensión de la película de 2 horas y 15 de duración.

"Bohemian Rhapsody" se ha convertido en un éxito total al recaudar más de 800 millones de dólares en todo el mundo, además de estar nominada a la categoría de Mejor Película y Mejor Actor (Rami Malek) en la edición de los Premios Oscar 2019.