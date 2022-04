Doctor Strange 2 se estrenará en todos los cines el próximo mes de mayo y la cinta producida por Marvel anunció la fecha en que saldrán los boletos para la preventa. De esta manera, las principales salas de cine en México ( Cinemex y Cinépolis ) comunicaron a los miles de fans de qué manera serán vendidas los tickets.

¿Cuándo saldrán los boletos y cómo podrás comprarlas? Sigue los pasos a continuación y conoce un poco más de la historia cinematográfica que tendrá las participaciones de importantes personajes del UCM .

CÓMO COMPRAR LOS BOLETOS DOCTOR STRANGE 2 EN CINEMEX

Selecciona la opción “Streaming / Cine” en el menú principal.

En “Cine” selecciona “ Cinemex ”.

”. Elige el tipo de boleto que deseas comprar .

que deseas . Selecciona la cantidad de boletos .

. Realiza el pago con tarjeta de débito o crédito , PayPal o Monedero UnDosTres.

o , PayPal o Monedero UnDosTres. ¡Listo!

¡El multiverso está a punto de ser liberado!

Faltan solo 5 días para la preventa de #DoctorStrange en el Multiverso de la Locura.

CUÁNDO SALEN LOS BOLETOS EN LA PREVENTA DE DOCTOR STRANGE 2 PARA MÉXICO

Tal como lo informó la página oficial de Marvel , los boletos de la preventa saldrán este 6 de abril en todos los cines de Latinoamérica.

DE QUIÉN ES LA MISTERIOSA VOZ EN DOCTOR STRANGE 2

Uno de los momentos clave del tráiler es una voz que parece confirmar que Patrick Stewart aparecerá en la película como Charles Xavier. Al menos eso es lo que creen lo fans de Marvel. Esto ocurre cuando Mordo (Chiwetel Ejiofor) señala a Doctor Strange como responsable de lo ocurrido y es llevado ante un tribunal. “Deberíamos decirle la verdad”, dice la voz que todo indicaría que sería de Stewart. ¿Es el Profesor X quien juzga al Hechicero?

Los fanáticos fueron convencidos de que Patrick Stewart volverá con su papel de Profesor X; sobre todo, luego que algunos meses atrás dijo que habría considerado su regreso si Logan no hubiera puesto fin definitivo a la historia del personaje. En ese momento, señaló sobre algunas conversaciones que tuvo con Kevin Feige, y parece que las cosas finalmente se están dando.

Pero el posible regreso del icónico actor no sería la única noticia, pues los rumores apuntan a que también sería posible ver a otros mutantes haciendo cameos en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Esta idea gana todavía más probabilidades no solo por el tráiler, sino tras los ocurrido en “Spider-Man: No Way Home”, con el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Peter Parker en sus respectivos universos.