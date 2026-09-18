El actor Brad Pitt volverá a interpretar al investigador Gerry Lane en la secuela del ‘Guerra Mundial Z’, una producción de Paramount que estará bajo la dirección del ganador del premio Óscar, Edward Berger.

La segunda entrega del thriller basado en la novela de Max Brooks contará con un guion elaborado por Dennis Kelly, autor de ‘Matilda: The Musical’, manteniendo bajo reserva los detalles de la trama.

Además de liderar el reparto principal, Pitt asumirá la producción del proyecto junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner mediante la empresa Plan B, acompañados por el propio Berger en la producción ejecutiva.

Brad Pitt | (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP) / HENRY NICHOLLS

El proyecto cinematográfico forma parte de la agenda del intérprete, quien también participará en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, secuela dirigida por David Fincher con guion de Quentin Tarantino donde retomará el personaje que le valió el premio Óscar a mejor actor de reparto.

De manera paralela, el actor realiza la promoción de ‘Heart of the Beast’, dirigida por David Ayer y con fecha de estreno fijada para el 25 de septiembre, e integra el equipo de la película ‘The Riders’, una colaboración adicional junto a Berger que aún no registra fecha de lanzamiento.

*Con información de EFE

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