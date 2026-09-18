La segunda entrega del thriller basado en la novela de Max Brooks contará con un guion elaborado por Dennis Kelly, autor de 'Matilda: The Musical' | Foto: EFE
La segunda entrega del thriller basado en la novela de Max Brooks contará con un guion elaborado por Dennis Kelly, autor de 'Matilda: The Musical' | Foto: EFE
Por Redacción EC

El actor Brad Pitt volverá a interpretar al investigador Gerry Lane en la secuela del ‘Guerra Mundial Z’, una producción de Paramount que estará bajo la dirección del ganador del premio Óscar, Edward Berger.

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