Después de cinco años del final de "Breaking Bad", el actor Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White / Heisenberg, apareció el miércoles 7 de noviembre en el programa de radio "The Dan Patrick Show" para anunciar que la serie de AMC tendrá su propia película.

"Sí, parece que hay una versión en cine de 'Breaking Bad', pero honestamente no he leído el guion. No he recibido el guion, así que existe la duda de si veremos o no a Walter White en esta película. Piensen en eso", dijo Cranston.

La producción de este nuevo proyecto está a cargo del creador de la serie original Vince Gilligan, quien escribió el guion y quien tiene la intención de dirigir la película. Junto a él estarán en la producción ejecutiva sus colaboradores en funciones de la serie original y su secuela, Mark Johnson y Melissa Bernstein.

Hasta el momento los detalles sobre el proyecto son escasos. No se sabe si se trata de otra precuela al igual que "Better Call Saul", también de AMC, o un spin off. Además, ¿Bryan Cranston y Aaron Paul serán parte o estarán involucrados en esta historia?

Por lo pronto, se conoce que la película de "Breaking Bad" tiene el título de trabajo de 'Greenbrier' y de acuerdo a New Mexico Film Office, una producción de Sony titulada así comenzará a rodarse en Albuquerque, lugar donde se grabó la serie original durante seis años.

HISTORIA DE LA PELÍCULA DE "BREAKING BAD"



En "Breaking Bad", Walter White era un profesor de química que, al descubrir que padecía cáncer, decide cocinar metanfetaminas junto a su joven exalumno Jesse Pinkman (Aaron Paul) y convertirse en narcotraficante para poder dejar a su familia un futuro estable. Entonces, la película de "Breaking Bad", según Film, “será una secuela situada después de los eventos del final de la serie, siguiendo a Jesse mientras se aleja del horrible final”.



En la última temporada de la serie de AMC, el personaje interpretado por Aaron Paul se enfrentó directamente a Walter White y se convirtió en parte central de la historia que involucraba a nazis, quienes adoptaron los roles antagónicos.

Sobre lo que pudo pasar con Jesse al final de "Breaking Bad" Gilligan dijo: “Mi sensación es que escapó. Pero lo más probable es que más pronto que tarde encuentren sus huellas por todas partes y termine siendo capturado. Pero la forma en que lo veo es que se escapó y llegó a Alaska, cambió su nombre y tuvo una nueva vida. Todos queremos eso para el muchacho. Se lo merece”.

"Breaking Bad" tendrá su propia película. (Fuente: El Comercio)

TRÁILER DE LA PELÍCULA DE "BREAKING BAD"



La película de "Breaking Bad" probablemente empezará a rodarse en las próximas semanas, así que es muy pronto para tener algún tráiler o avance de la nueva historia. Teniendo en cuanta las fechas de grabaciones las primeras imágenes podrían llegar a mediados del próximo año.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA DE "BREAKING BAD"



El actor Bryan Cranston dio vida a Walter White, un maestro enfermo de cáncer convertido en narcotraficante, y contó que está muy interesado en repetir el papel y trabajar de nuevo con el creador de la serie, Vince Gilligan, a quien calificó de "genio".



"Es una gran historia y hay mucha gente que siente que hubiera querido ver algún tipo de cierre de algunas de estas historias que quedaron abiertas, y esa idea, según lo que me han dicho, tiene que ver con al menos un par de personajes cuyo viaje no se completó", dijo Cranston.

“Si Vince Gilligan me lo pide, lo haré. Es un genio. Es una gran historia y hay mucha gente que desea cerrar las tramas que quedaron abiertas y esta idea, por lo que me han dicho, incluye al menos un par de ellas”, agregó.

FECHA DE ESTRENO DE LA PELÍCULA DE "BREAKING BAD"



De acuerdo con The Hollywood Reporter, no está claro si la película será para la pantalla grande o para la televisión, pero teniendo en cuenta que el creador Vince Gilligan firmó recientemente un acuerdo de tres años para quedarse en Sony Pictures Television, es probable que la película de Breaking Bad se estrene en AMC a través de alguna asociación.



"Breaking Bad, la película" aún no tiene fecha de estreno oficial, pero sus filmaciones comenzarán en noviembre de 2018 en Nuevo México.



¿DÓNDE VER "BREAKING BAD" OLINE GRATIS?



Si aún no viste "Breaking Bad" o quieres revivir la historia de Walter White, podrás ver online gratis las cinco temporadas en Netflix. Este servicio streaming ofrece un mes gratis y para acceder solo debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago. Por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda.



Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.