Acompañado de Brenda Carvalho, ‘Vaguito’ debutará en la carpa del famoso Gran Circo Estelar, que este año nuevamente abrirá sus puertas en la explanada del Centro Comercial Mall del Sur.

El espectáculo inicia este viernes 19 de julio y las entradas ya están disponibles en la web de Teleticket.

Como todos los años, Gran Circo Estelar ha brindado un show único de primer nivel, con malabaristas, trapecistas, payasos, contorsionistas y otros artistas que provienen de varias partes del mundo, así como figuras circenses de nuestro país.

Recordemos que, en anteriores ediciones, Patricia Barreto, Edgar Vivar el recordado ‘Don barriga’ Tatiana de México fueron parte de la magia de la carpa.

“‘Vaguito’ tendrá una misión de mucho amor e ilusión en el Gran Circo Estelar. Estoy emocionada de comandar un viaje de ensueño con un mensaje muy bonito para toda la familia. Me siento feliz y honrada de hacer circo en Perú. Un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos y estoy segura que esta no será la excepción”, comentó Brenda Carvalho.

El show denominado ‘Brenda de fiesta con Vaguito’, contará como todos los años de un gran elenco que los hará disfrutar de principio a fin con sus ocurrencias y sorpresas. Con la participación de ‘Vaguito’ se ayudará al grupo animalista “Vaguito al rescate”, los cuales tienen la misión de apoyar a los amigos de cuatro patas sin recursos.

La preventa de entradas ya está disponible en Teleticket con un 40 % de descuento. El estreno oficial del circo será el viernes 19 de julio en la explanada del Centro Comercial Mall del Sur.