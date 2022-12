7 / 11

"Still Breathing" (1997) No la película más conocida en la carrera del actor, pero quizás su comedia romántica más lograda. En "Still Breathing" Fraser interpreta a un titiritero cuyos sueños lo conectan con una mujer en Los Ángeles - interpretada por Joanna Going-, sin saber que ella es una timadora. (Foto: DEJ Productions)