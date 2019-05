"Brightburn: hijo de la oscuridad" recibe calificación C por brutales escenas

"Brightburn: hijo de la oscuridad", producida por James Gunn, es la nueva propuesta de Sony Pictures que relata la historia en una versión siniestra de un superhéroe.

El filme ha recibido la clasificación C por parte de The Motion Picture Association of America, debido a la carga de horror, violencia e imágenes sangrientas que se podrán apreciar en la hora y treinta minutos que dura la película.

A días de su estreno en nuestro país, 16 de mayo, la restricción impedirá que la audiencia menor a 14 años pueda acceder a su consumo en las diferentes cadenas de cine en el Perú.

Cabe mencionar que hace unas horas Sony liberó una escena extendida del film que dejó en claro al espectador la carga de horror que llevará esta nueva película. El nuevo clip difundido mostró en detalle los poderes del niño alienígena y que ahora el mal tiene su propio superhéroe.

Sinopsis oficial



"'Brightburn: hijo de la oscuridad' cuenta la historia Brandon, un niño que misteriosamente llegó a los brazos de Tori y su esposo, luego de una lucha con la fertilidad. Luego de tener una infancia normal, Brandon descubrirá una poderosa oscuridad que crece dentro de él. Una vez que Brandon comienza a actuar de acuerdo con sus impulsos torcidos, los más cercanos a él se encuentran en grave peligro, ya que el niño milagroso se transforma en un depredador desatado en una confiada ciudad de Kansas".

El reparto de la cinta está compuesto por Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner, Steve Agee, Becky Wahlstrom, Stephen Blackehart, entre otros. “Brightburn: hijo de la oscuridad” llegará a nuestra pantalla el 16 de mayo.