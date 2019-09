2/11

L'actrice fran�aise Brigitte Bardot pose pour un "joue contre joue", le 17 mai 1957, avec sa derni�re trouvaille Esope, un �ne auquel elle apporte des friandises entre deux prises de vue de "La Parisienne" au studio Victorines de Nice. N�e le 28 septembre 1934 � Paris, elle fut r�v�l�e par son mari Roger Vadim en 1956 dans "Et Dieu...Cr�a la femme". BB a tourn� dans 52 films et se retira de la sc�ne juste avant ses quarante ans. Elle se consacre d�sormais � la d�fense des animaux avec sa fondation Brigitte Bardot. French actress Brigitte Bardot poses for a cheek-to-cheek with her friend donkey Esope who whe feeds between scenes of her film "La Parisienne" shot at the Nice Victorines studios. Born 28 September 1934 in Paris, France, Bardot was revealed in the movie "And God Created Woman" directed by her husband Roger Vadim in 1956. She acted in 52 movies and retired just before she turned 40. She went on to become a leading spoke person for animal rights and started the "Foundation Brigitte Bardot". (Photo by AFP)