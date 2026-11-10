Un nuevo reporte médico sobre el actor Bruce Willis, describe un importante deterioro cognitivo a causa de la demencia frontotemporal que padece desde el año 2023. Una fuente allegada al círculo íntimo del intérprete indicó que este se encuentra “viviendo en su propio mundo”.

“Él sabe que su vida es diferente, pero no cree que sea tan así. No habla de eso ni se queja mucho. Presiente que algo no anda bien, pero no lo comprende del todo. Vive en su propio mundo”, comentó la fuente del medio de comunicación Daily Mail.

FOTO: @emmahemingwillis/ Instagram

Debido al avance de los síntomas neurodegenerativos propios de su condición, el protagonista de “Duro de matar”, estaría enfrentando nuevos cambios.

“A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo. Pero si lo miras, parece un hombre sano de mediana edad”, agregó el informante.

FOTO: @emmahemingwillis/Instagram

En marzo de 2022, la familia del actor reveló que Willis había sido diagnosticado inicialmente con afasia, un trastorno del lenguaje. Meses después, los médicos confirmaron que la enfermedad era en realidad demencia frontotemporal (DFT), un trastorno neurodegenerativo para el cual no existe cura ni tratamiento.

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