Rumer Willis compartió un tierno video por el Día de la Madre y en una de las escenas aparece el actor estadounidense junto a su nieta. (Foto: Instagram/rumerwillis).
Rumer Willis compartió un tierno video por el Día de la Madre y en una de las escenas aparece el actor estadounidense junto a su nieta. (Foto: Instagram/rumerwillis).
Por Redacción EC

Un nuevo reporte médico sobre el actor Bruce Willis, describe un importante deterioro cognitivo a causa de la demencia frontotemporal que padece desde el año 2023. Una fuente allegada al círculo íntimo del intérprete indicó que este se encuentra “viviendo en su propio mundo”.

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