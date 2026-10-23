Este sábado 24 de octubre, BTS llegará a las salas de cine de Perú con una proyección especial de su gira mundial Arirang, que permitirá a sus seguidores disfrutar de uno de los conciertos de la agrupación surcoreana en pantalla grande. La iniciativa representa una nueva oportunidad para vivir la experiencia del grupo tras sus presentaciones en el Estadio San Marcos de Lima.

La primera función, el sábado 24 de octubre, estará dedicada al espectáculo que BTS ofrecerá en Buenos Aires, Argentina, como parte de su recorrido por Sudamérica. La segunda fecha será el viernes 30 de octubre, cuando se proyectará el concierto realizado en São Paulo, Brasil. Ambas presentaciones forman parte de la gira “BTS World Tour Arirang Live Viewing”.

¿En qué cines de Perú se podrá ver a BTS?

Las funciones podrán consultarse en las principales cadenas cinematográficas del país, entre ellas Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, UVK Multicines, Movie Time y Cinerama, según la programación que confirme cada una. Sin embargo, la disponibilidad puede variar según la ciudad y el complejo, por lo que se recomienda revisar las carteleras oficiales antes de acudir a una sala.

Los siete integrantes de BTS sorprenden al usar ponchos peruanos en su último concierto. (Foto: Captura de X / @vhopebot)

La propuesta permitirá disfrutar de las coreografías, los éxitos musicales y la puesta en escena de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en un formato pensado para acercar la experiencia de sus conciertos a los fanáticos que no puedan asistir presencialmente.

¿Cómo comprar entradas para ver a BTS en el cine?

Para adquirir las entradas para las proyecciones de BTS, los seguidores deberán ingresar a las páginas web o aplicaciones oficiales de las cadenas participantes. Allí podrán buscar el título del evento, seleccionar el cine de su preferencia y comprobar los horarios disponibles para la función del 24 o 30 de octubre.

V y Jungkook protagonizaron un divertido momento al recrear un popular brindis del país, demostrando su interés por conocer algunas de las costumbres locales. (Foto: Captura deTikTok / claupaquev)

Respecto a los precios, las tarifas dependerán de cada cadena, la ubicación y el tipo de sala. Por ello, es importante verificar el costo final y la disponibilidad de asientos antes de completar la compra.

Con estas proyecciones, ARMY peruana tendrá una nueva oportunidad de reunirse y compartir su pasión por BTS, que dejó una huella imborrable entre sus seguidores tras su paso por Perú.