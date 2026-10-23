Fotografía cedida por Bighit Music que muestra a los integrantes de la banda surcoreana BTS durante un concierto. (Foto: EFE/ Hybe/Bighit Music)
Fotografía cedida por Bighit Music que muestra a los integrantes de la banda surcoreana BTS durante un concierto. (Foto: EFE/ Hybe/Bighit Music)
/ HYBE/BIGHIT MUSIC
Por Redacción EC

Este sábado 24 de octubre, BTS llegará a las salas de cine de Perú con una proyección especial de su gira mundial Arirang, que permitirá a sus seguidores disfrutar de uno de los conciertos de la agrupación surcoreana en pantalla grande. La iniciativa representa una nueva oportunidad para vivir la experiencia del grupo tras sus presentaciones en el Estadio San Marcos de Lima.

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