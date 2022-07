Una actriz, un actor, una habitación de hotel. Los recursos mínimos para contar una historia mucho más profunda de la que se ve a simple vista. Así es “Buena suerte, Leo Grande”, comedia dramática dirigida por la cineasta australiana Sophie Hyde y protagonizada por la gran actriz británica Emma Thompson y su par irlandés Daryl McCormack. A nuestro gusto, uno de los estrenos locales más interesantes del año.

Cuenta la historia de Nancy (Thompson), una veterana profesora inglesa que contrata a un trabajador sexual, Leo Grande (McCormack), para poder sacudirse una vida de insatisfacción. Peros su nervios e inseguridades provocarán que su encuentro sea mucho más atípico del que imaginaban. Todo, como ya se dijo, entre las cuatro paredes de un cuarto de hotel.

“Cuando leí el guion pensé que sería un paraíso tener a estos dos actores dentro de un espacio reducido, poder plasmar su conexión emocional y la de sus cuerpos –contó la directora Sophie Hyde en conversación con El Comercio–. Pero empezamos cuando el rodaje dije ‘wow, esto es un reto’. Porque era todo un trabajo plasmar esa gran coreografía con la cámara alrededor de Emma y Daryl, ver cómo iba cambiando la iluminación, etc. Pero son de esos retos que nos encanta asumir, por supuesto”.

Emma Thompson, también en diálogo con este Diario, dijo que su actuación estuvo muy apegada al guion escrito por Katy Brand. “No tuvimos mucho tiempo para cambiar mucho, y tampoco no tenía mucho sentido porque era un texto bellamente escrito. Teníamos solo 19 días para filmar la película. Hacíamos 12 páginas de diálogo cada día. Todo eso fue muy demandante”, sostuvo la ganadora de dos premios Óscar.

Emma Thompson y Daryl McCormack protagonizan la película "Buena suerte, Leo Grande".

DÍFICIL ESCENA

“Buena suerte, Leo Grande” es una película de sorprendente ternura, humor y sensibilidad, pero que tiene momentos de difícil tratamiento, como es el primer desnudo completo que haya realizado en pantalla Thompson, de 63 años.

Sobre esa escena en particular, Thompson señaló: “Hubo un entorno muy amoroso, amable, de mucho cuidado. Con Sophie me sentí protegida y Daryl no pudo ser un mejor compañero. Porque él también estaba vulnerable y expuesto. A veces pensamos que porque él es joven y hermoso será fácil, pero en realidad no lo es. Entonces entre los tres nos sosteníamos”.

“Además siempre tuvimos un acuerdo –complementó Hyde–. Siempre dijimos que iríamos tan lejos como Emma quisiera. Si ella nos pedía detenernos en algún punto, así lo haríamos”.

BARRERAS SOCIALES

Para Thompson, el tema del placer femenino sigue siendo un tabú en la sociedad, y es por esa razón que valoró más la historia de “Buena suerte, Leo Grande”. “Durante siglos, muchos hombres tan influyentes como Platón, Rousseau, Darwin o Schopenhauer dijeron que las mujeres no éramos importantes. Siempre nos considerando apenas un escalón por encima de los niños. Es recién a partir del siglo XX que nos han empezado a considerar como verdaderas participantes de la vida humana”.

En esa línea, la actriz aseguró también que la película no solo aborda tabúes sexuales, sino otros como el de la maternidad: “El personaje de Nancy nunca sintió realmente el propósito de ser madre. Solo que se suele dar por sentado que el instinto materno viene con el hecho de ser mujer, lo cual es una idea equivocada”.

Pese a todo, ¿se parece en algo Emma Thompson al personaje de Nancy en la película, con sus vulnerabilidades y frustraciones? “Bueno, ambas somos viejas mujeres inglesas. Eso es todo –responde entre risas–. Pero yo soy londinense y, como Nancy dice, las chicas de mi generación que crecimos en Londres tuvimos otro ángulo del mundo, un acceso a diferentes formas de pensar. En las provincias era más fácil quedarse quizá un poco atrapada en las normas aceptables de lo que era una ‘buena’ conducta para la mujer. Yo nunca fui esa clase de persona”.

Sepa más… Para no perderse “Buena suerte, Leo Grande” se estrena en el Perú el próximo jueves 28 de julio.