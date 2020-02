Una redacción sin redactores es algo inimaginable; sin embargo, ese es el panorama que se vive hoy en la legendaria revista “Cahiers du Cinéma” luego de que todos sus trabajadores decidieran dar un paso al costado. Esta publicación que empezó a circular en 1951 y que al poco tiempo se convirtió en un importante referente de la crítica cinematográfica, fue adquirida a finales de enero por un grupo de empresarios que despertaron sospechas entre aquellos quienes durante años se han dedicado a llenar las páginas de la revista con textos que analizan con independencia las nuevas tendencias del séptimo arte.

“Los nuevos accionistas, entre los que se incluyen ocho productores, plantean un conflicto de intereses inmediato en una revista de crítica. Sean cuales sean los artículos publicados sobre las películas de esos productores serán sospechosos de complacencia”, señala un comunicado escrito por aquellos redactores que anunciaron su dimisión.

Dentro del cuestionado grupo se encuentran, según una publicación del diario “Le Monde”, Grégoire Chertok (banquero de Rothschild & Co.), los empresarios Marc Simoncini y Xavier Niel (accionistas de “Le Monde”) y algunos productores entre los que destacan Pascal Caucheteux (creador de Why Not Productions), Toufik Ayadi y Christophe Barral. Estos dos últimos fueron los productores de la cinta “Les Miserables”, que estuvo dirigida por Ladj Ly y ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

Las ventas de la revista habían caído los últimos años. Tal como revela un informe de la ACPM, la agencia francesa encargada de difundir la cifras de la prensa y los medios, “Cahiers du Cinéma” pasó de vender 15 mil ejemplares en 2015 a solo 12 mil en el 2019. Frente a este panorama los nuevos propietarios decidieron anunciar cambios drásticos que tomaron por sorpresa a los redactores. Una de las principales quejas señala que intentaron entrometerse en la labor de los redactores. “Nos dijeron que debíamos centrarnos en el cine francés y que la crítica debía volverse amable y elegante”. Según los trabajadores, plegarse a los intereses de los nuevos propietarios de la empresa “sería distorsionar ‘Cahiers’ para que sea un escaparate llamativo o una plataforma para promover el cine francés”.

DE OTRO NIVEL

La llegada de la revista coincidió con la aparición de cintas realizadas por importantes figuras de la recordada “Nouvelle Vague” como Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivette, entre otros. Jean-Luc Godard, recordado por su cinta “Una mujer es una mujer”, y François Truffaut, quien asombró con su adaptación de “Farenheit 451”, no solo fueron destacados colaboradores sino que con sus elaborados textos fueron convirtiendo a esta publicación en lectura obligatoria para todos aquellos que ostentan su pasión por el cine.