El destino es una palabra curiosa. Es como lanzar un dado, pero no el típico, de seis lados, sino uno más complejo, de veinte. ¿Alguien lo controla? ¿Acaso es un amo que narra nuestras vidas y disfruta, o lamenta, lo que ocurre? Puede que así no sea la vida, pero en cierto modo eso sí es “Calabozos y dragones” (”Dungeons and Dragons”), juego de mesa que combina combate, aventura y narrativa. Hay ficciones que no existirían como los conocemos sin ese juego. “Stranger Things”, por ejemplo.

Cuarenta y nueve años después de aparecer, el juego de rol se convierte en “Calabozos y dragones: honor entre ladrones”, película donde un grupo de pillos hambrientos por riqueza y justicia, pero sobre todo por el dinero, une fuerzas para cometer el robo más grande en la historia de la tierra mágica. La cinta, como si de una “campaña” del juego de rol se tratara, presenta sus jugadores desde el principio, sin sorpresas innecesarias, pero sí con un cariño a la saga que se hace presente con múltiples referencias, pero sobre todo tiene el tono de una reunión de amigos el fin de semana alrededor de una mesa. En conversación con El Comercio el actor Justice Smith, que interpreta al mago Simon, cuenta que se siente genial poder compartir esta historia con el mundo. Él cuenta que las personas interesadas en el juego original son muy diversas. “Hay viejas abuelas o chicos de 12 años que dicen ‘lo amigo, lo juego todo el tiempo’. Hay gente de gimnasios, nerds como yo, todas clases de personas y siento que es como esta ‘batiseñal’ para toda la gente que juega D&D salga de la sombra y abrace [su pasión]”, contó. Por su parte Sophia Lillis, que interpreta a la druida Doric, recuerda que el juego tuvo un resurgimiento en la pandemia del Covid-19 donde, a pesar de la distancia, las personas se conectaron con la camaradería de este juego. Y como en el juego mismo, la película está llena de personajes icónicos, como el intrigante Forge, interpretado por Hugh Grant, o el paladín Xenk, interpretado por Regé-Jean Page, conocido por interpretar al duque Basset en la serie “Bridgerton”. En esta cinta, su personaje es tan perfecto que llega a ser un bufón. “Creo que la mayor magia que nuestros directores consiguieron es que Xenk sea tan serio hasta el punto de ser ridículo. Es tan recto, caballeroso y encantador que esperas encontrar en una película de fantasía, que casi no tiene sentido”, dijo el actor. Como cualquier película, “Calabozos y dragones” se sostiene en todo su elenco, pero también tiene un par de rostros icónicos: Chris Pine, quien es el bardo Edgin, y Michelle Rodríguez, la bárbara Holga. La relación entre ambos destaca, pues donde otras películas los habrían vinculado románticamente, aquí son grandes camaradas. “Se arruinan las cosas al hacer que todo sea sobre romance, hay más sobre los hombres y mujeres [que eso]”, indicó Rodríguez. Un juego peligroso Curiosamente, el rol de bardo de Pine recuerda al Amo del Calabozo, que está en todas las partidas del juego y cumple el rol de organizador y narrador. Con ese y otros detalles la película no solo incluye referencias al juego, sino que le rinde honor con respeto. “Era importante para nosotros ser auténticos al espíritu del juego. Eso nos permite una estructura narrativa donde no sabes lo que pasará después”, nos dijo el guionista de la cinta John Francis Daley. Así como “Calabozos...” incluye riesgos a los personajes, hacer una película no es trabajo fácil y tiene sus peligros para los que invierten recursos en ella. De ahí que los directores y productores, consultados sobre el futuro de la franquicia, prefieran mantenerse cautos. “Dudamos si llamarle una ‘franquicia’, no creo que se ha ganado eso aún. Pero nos sentimos optimistas de que la gente, esperemos, abrazará la película que hicimos. Y es un mundo muy vasto, hay posibilidades interminables para historias futuras”, dijo a El Comercio el director Jonathan Goldstein. Los otros creativos también se pronunciaron en esa línea. John Francis Daley (guionista): “Queríamos hacer una película de la que estuviéramos orgullosos, que pensáramos que las audiencias amarían. No nos preocupamos con ideas especulativas de hacia dónde podría ir la película o la franquicia. Dicho eso, si ves la película, puedes ver que el mundo es muy habitado, que hay muchas cosas que pasan en segundo plano en todo momento, lo cual sugiere que hay un mundo y ambiente desarrollados que pueden ser completamente explotados en años próximos”. “Nuestro mandato fue hacer algo bueno. El mayor error que Hollywood ha cometido en el último par de décadas es construir un universo, hacer un anuncio grande, con grandes nombres involucrados. Pero no hay nada allí [el anuncio no prospera]. Nos sentamos y dijimos: solo hagamos una buena película que todos amamos y que nos importe y, esperemos, tal vez ocurran cosas. Pero si no pasa nada más, no nos quedemos con una película que parezca una historia a medias, sino que sea una experiencia completa”. "Calabozos y dragones" se convirtió en una serie de televisión entre 1983 y 1985 que llegó a la televisión latinoamericana. / CBS Sorpresas, humor y acción son clave de cualquier película que busque triunfar, pero como todo juego, este también es una apuesta. El dado gira para "Calabozos y dragones" y depende del azar si el resultado será mínimo… o crítico.