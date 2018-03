"Call me by your name": director confirma secuela de nominada al Oscar

Luca Guadagnino, director de la película nominada al Oscar "Call me by your name" ("Llámame por tu nombre") confirmó a Usa Today la secuela del filme.

"Los personajes son fantásticos, quiero saber qué les sucede… en el libro de André Aciman se cuentan unos 20 años de la vida de los dos jóvenes, así que habrá segunda parte".

Según explicó Guadagnino, la nueva película estará ambientada en 1989, seis años después en las que se desarrolló la primera parte.

En la historia, podremos ver los cambios que se dieron en ese tiempo a raíz de la caída del muro de Berlín, la vida del personaje de Elio a sus 25 años así como la epidemia de sida que tuvo lugar en la década de los ochenta.

"Ver crecer a estos personajes a la vez que a los propios actores será fantástico", reveló Guadagnino.

El estreno de la secuela de "Call me by your name" ("Llámame por tu nombre"), está previsto para el 2020.

Basada en la novela de André Aciman, "Llámame por tu nombre" cuenta la historia de Elio (Timothée Chalamet), adolescente de 17 años que en la Italia de los años 80 vive un romance con el veinteañero Oliver (Armie Hammer), asistente de investigación de su padre.

"Call me by your name" ("Llámame por tu nombre"), fue nominada al Oscar 2018 en las categorías de Mejor actor, Mejor guion adaptado, Mejor película y Mejor canción original.

De todas las nominaciones, ganó la de Mejor guión adaptado.