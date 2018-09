Hace 26 años se estrenó la primera parte de "Cambio de hábito" ("Sister Act"), una de las cintas más taquilleras de Whoopi Goldberg. La consagrada actriz ha señalado recién que participará en una nueva entrega, que será producida por Disney.

Aunque Goldberg brilla en un papel hecho a su medida, también resaltan las actuaciones de Kathy Najimy y Wendy Makkena, quienes interpretaron a las hermanas Mary Patrick y Mary Robert.

Sobre esta última, destacaba su voz angelical y potente, que se robaba protagonismo frente a su diminuta apariencia.

Wendy Makkena interpretó adorablemente a la tímida monja Mary Robert, sin embargo, su actuación incluía hacer 'playback'.

"Oh Maria!", tema del filme "Cambio de hábito"

Makkena nunca cantó ninguna de las canciones de "Cambio de hábito", ni de su secuela filmada en 1993. De hecho, la verdadera voz de la hermana Mary Robert es de Andrea Robinson, una cantante que no aparece en las cintas.

Andrea Robinson, verdadera voz de Mary Robert, en The View (2017)

El año pasado, por el 25 aniversario de "Cambio de hábito", el elenco se reunió en el programa The View después de mucho tiempo para interpretar uno de los himnos celestiales del filme: "I Will Follow Him". En la presentación apareció Andrea Robinson en el coro.

Elenco de "Cambio de hábito" en The View (2017)

Tras el triunfo de "Cambio de hábito" en los años 90, Makkena no ha vuelto a protagonizar un éxito en la gran pantalla. Apareció en algunos capítulos de "House", "Navy" y "CSI". También participó en The Job, Oliver Beene, y Listen Up, y en el teatro musical en Broadway como "Side Man" (1998). No se sabe si aparecerá en la nueva entrega de la comedia musical sobre las monjas.