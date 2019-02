"Campeones": hablamos con el director de la cinta triunfadora de los premios Goya 2019

La historia de un equipo de básquet que consiguió emocionar a todo un país irrumpió el sábado último en los premios Goya para hacer gala de su nombre: "Campeones". La comedia más taquillera de España en el 2018 (sumó 3,2 millones de espectadores solo en su estreno) ganó notoriedad con una trama inspirada en el equipo de básquet Aderes, del municipio valenciano de Burjassot, integrado por deportistas con habilidades especiales que ganaron 12 campeonatos entre 1999 y el 2014 en España.

► Premios Goya 2019: el emotivo discurso del actor de "Campeones" tras ganar | VIDEO

► Premios Goya 2019: conoce la lista completa de ganadores | FOTOS

En la gala española, "Campeones" superó a "El reino" (nominada a 13 premios) y no solo se coronó con el galardón más importante de la noche, Mejor Película, sino que consiguió además las distinciones a Mejor Canción y Mejor Actor Revelación para Jesús Vidal.



En conversación telefónica con El Comercio, el director de la cinta, Javier Fesser, explicó lo que significó para él contar esta historia. "La primera decisión –y la más acertada– de este proyecto fue la de convocar a actores con habilidades diferentes y no a intérpretes que simulen serlo. Sería contradictorio no ser fiel al retrato de lo que se quiere contar", explicó.



Luego de la elección de los diez campeones de la ficción, se tuvo que reescribir el guion. Una decisión osada pero que sostiene un fundamento imprescindible que ha hecho de esta cinta un relato conmovedor y jocoso a la vez. El guionista David Marqués, junto al propio Fesser, ajustaron los personajes iniciales y les agregaron la esencia de sus intérpretes. "Añadimos a los papeles principales de la cinta las expresiones, inflexiones y las graciosas citas de quienes en realidad eran los protagonistas", anota.



SIEMPRE POSITIVOS

Unos meses después del estreno de "Campeones", el cineasta comentó a diversos medios españoles que una de las razones por las que abordó este proyecto fue por su "cercanía" al mundo de la discapacidad intelectual. Las conjeturas de esa ambigua declaración se desvanecen cuando el español menciona dos palabras: prejuicio y amor. "Cuando digo eso, me refiero a que me siento próximo a esta historia porque quisiera con toda mi alma ser como ellos: personas que viven sin juzgar a los demás, que te quieren por quien eres y porque ven el mundo con una increíble positividad. Es ahí donde me identifico, y aunque estoy a años luz de ser como ellos, me gustaría poseer esa actitud", señala.

Sobre el reto de hacer comedia hoy, sin caer en lo ofensivo, Fesser responde: "Pasaría si es que los personajes de una historia no son vistos desde la admiración. Cuando no tienes malas intenciones es imposible equivocarte con una broma".



A pesar de que "Campeones" se quedó fuera de la terna de las nominadas a Mejor Película de Habla no Inglesa en los Oscar, el cineasta de 54 años asegura no sentirse decepcionado, y que sabía que era difícil por el nivel de las películas que estaban en la lista. También manifiesta que su próximo proyecto explorará el mundo de las relaciones amorosas entre personas con discapacidad. "Ese es un universo entero y desconocido que quiero explorar. [...] Empecé la película pensando en demostrar que todos somos iguales; y no, todos somos maravillosamente diferentes, acojonantemente distintos", finaliza Javier Fesser.