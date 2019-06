Los canes toman la pantalla: un repaso a su presencia en el cine y la TV

Los perros son los animales que mayor presencia tienen en la pantalla. La razón, además de la ternura y empatía que estos generan, grabar con ellos es más fácil. Otro será el cantar cuando los gatos obedezcan nuestras órdenes.

Su presencia se puede rastrear hasta el cine mudo. Inolvidable es el tierno Scraps, a quien Charlot (Charles Chaplin) rescata de una persecusión. Su presencia es vital en "Vida de perro" (1918): es quien, finalmente, cambia la vida del pícaro vagabundo al descubrir un tesoro escondido.

Pero los perros también han tenido otras formas de resolver los conflictos de los humanos. Merece especial atención a los canes deportistas, aquellos que suplen el lugar del lesionado y ganan campeonatos. Desde "Air Bud" (1997), la pantalla grande los ha mostrado como seres capaces de jugar basquet o fútbol y, más que eso, ser expertos en dichas disciplinas. Eso sí, nunca queda claro cómo es que los reglamentos de esas ligas ficticias permiten mezclar humanos con animales sobre el terreno de juego. ¿Una mordida significa una tarjeta amarilla o roja?

Infaltables son las cintas sobre perros policías: "Socios y sabuesos" (1989), "Superagente K9" (1989) y "Top dog" (1995) son algunas de las más recordadas. Nunca cae mal ver a un estricto agente del orden ablandándoze con a la mirada de una mascota ni recordar una de las peores decisiones actorales de Tom Hanks, Jim Belushi y Chuck Norris.

No pueden quedar de lado las historias que utilizan a los perros para hacer llorar a la audiencia. Sin importar toda la melcocha que destilan, son las favoritas. "Marley y yo" -que muestra como un can acompaña a un hombre durante casi toda su vida madura- o "Hachiko" -basada en el caso de un perro que no dejó de esperar a que su dueño regresara- son clásicos. A ello se sumó, la semana pasada, "La razón de estar contigo": cada vez que el perrito Bailey se reencarna busca a sus dueños originales para protegerlos.

Lassie pertenece a este último grupo. Con tantas versiones en su haber, la trama de la primera cinta, "Lassie Come Home", cayó en el olvido. Allí se ve a una familia tan pobre que tiene que vender a su perro, quien se muda a la casa de un acaudalado duque. Sin embargo, el animal hará todo lo posible por regresar a su hogar y se enfrentará a los terribles peligros que se esconden en Escocia e Inglaterra víctimas del Crack del 29.

PERROS EN TV

La pantalla chica no se ha quedado atrás y los ha mostrado con todas las personalidades y oficios posibles. Están los perros superhéroes ("Underdog", 1964), los maestros de las artes marciales ("Hong Kong Phooey", 1974), los paternales ("Canito y Canuto", 1959), los escritores ("Padre de familia", 1999), los bueno para nada ("Dos perros tontos", 1993), los investigadores ("Las aventuras de Tintín", 1991).

Recientemente, y alejándose de los dibujos animados, Netflix estrenó "It's Bruno", serie protagonizada por un pequeño can mimado. Allí se ve cómo su dueño cuida hasta el más mínimo detalle de su vida, hasta el punto de generar una dependencia tóxica con el animal. Un retrato del excesivo cariño a los perros.