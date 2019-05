Los hermanos Dardenne exploran la radicalización y redención en Cannes

Los hermanos Dardenne dijeron el martes que quisieron explorar el delicado tema de la radicalización en su última película después de una ola de ataques en los últimos años, entre ellos de militantes islámicos.



"Young Ahmed" es la última película del dúo cinematográfico belga Jean-Pierre y Luc Dardenne, que ya han ganado dos veces la Palma de Oro, el máximo premio del Festival de Cannes.



El filme cuenta la historia de Ahmed, un adolescente de 13 años que es manipulado por un imán en una pequeña mezquita y termina intentando apuñalar a su maestra. Parte de la película fue filmada en un instituto real.



"Está en el contexto de todos estos ataques que hemos presenciado en Europa, en Estados Unidos, pero también en Sri Lanka, en Oriente Medio", dijo Luc Dardenne en una conferencia de prensa posterior al estreno del filme.



Los hermanos dijeron que eligieron contar la historia a través de los ojos de un adolescente, que también transita su despertar sexual y una relación angustiante con su madre, para mantener al público interesado, en un relato que también busca explorar su posible redención.



"La película no es un tribunal, la película no es un acto de acusación. Nuestra misión desde el comienzo fue ver cómo este joven Ahmed podía -o no- regresar a la vida", dijo Jean-Pierre Dardenne.



El Festival de Cine de Cannes se celebra hasta el 25 de mayo.