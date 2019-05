Cannes 2019: esta es la lista con todos los ganadores del festival de cine

Cannes cerró su edición número 72 con el triunfo de "Parasite" ("Parásito"). El filme de Bong Joon-ho recibió la Palma de Oro, mientras que el español Antonio Banderas ganó el premio a la mejor interpretación por "Dolor y gloria".

Antonio Banderas, que interpreta a un cineasta en su ocaso, le dedicó el galardón a Almodóvar, "su mentor". Se trata del sexto intérprete español recompensado en la historia del certamen.

La actriz anglo-estadounidense Emily Beecham consiguió la recompensa a la mejor interpretación por su papel de una científica y madre divorciada, en "Little Joe", de Jessica Hausner.

El Gran Premio fue para la francosenegalesa Mati Diop, la primera mujer negra africana en competir por la Palma de Oro, por su filme "Atlántico", una crónica social que aborda el tema de los migrantes desde el punto de vista de los que se quedan en el país.

La película brasileña "Bacurau", dirigida por Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, recibió por su parte el Premio del Jurado, 'ex aequo' con la francesa "Los miserables".

"Bacurau" narra la historia de un pueblo autóctono de Brasil acechado por un grupo de asesinos estadounidenses, que sus directores ven como un mensaje de "resistencia" frente al gobierno ultraderechista de su país.

"Trabajamos para la cultura en Brasil y lo que necesitamos es su apoyo", dijo al recibir el premio Mendonça.

Los hermanos Dardenne, grandes asiduos del certamen, consiguieron por su parte el premio a la mejor dirección por "El joven Ahmed", sobre la radicalización islamista de un adolescente.

A continuación, todos los premiados de la 72ª edición:

- Palma de Oro: "Parasite", del surcoreano Bong Joon-ho



- Gran Premio: "Atlántico", de la francosenegalesa Mati Diop



- Premio del Jurado: ex aequo "Los miserables", del francés Ladj Ly y "Bacurau", de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles

- Mejor Dirección: Los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, por "El joven Ahmed"



- Mejor Guión: "Retrato de la joven en llamas", de la francesa Céline Sciamma



- Mejor Actriz: La angloestadounidense Emily Beecham, por "Little Joe"

- Mejor Actor: El español Antonio Banderas, por "Dolor y gloria"



- Mención especial: "It must be heaven", del palestino Elia Suleiman



- Cámara de Oro: "Nuestras madres", del guatemalteco César Díaz

- Palma de Oro al cortometraje: "The distance between us and the sky", del griego Vasilis Kekatos



- Mención especial al cortometraje: "Monstruo Dios", de la argentina Agustina San Martín