"Captain Marvel": antes de ser la heroína, Brie Larson brilló por estos roles | FOTOS

La protagonista de "Captain Marvel", Brianne Sidonie Desaulniers, más conocida como Brie Larson, nació en California, Estados Unidos y se ha desempeñado como actriz, guionista, directora de cine y cantante.

Su pasión por la actuación empezó a temprana edad y a sus 28 años, Brie Larson tiene una exitosa carrera que la hizo acreedora del premio Óscar, BAFTA y del Globo de Oro en el 2015, pero sus primeros trabajos actorales no fueron muy conocidos y tuvo que luchar para ganarse su lugar.

Sin embargo, Brie Larson ha llegado a destacar en la pantalla grande con diversos papeles. Estas son las 10 películas en las que ha brillado con su interpretación:

"Right on Track" (2003): En la película de Disney Channel, Brie Larson protagonizó a Courtney Enders junto a Beverley Mitchell, quienes dan vida a las dos hermanas que luchan contra el prejuicio de convertirse en corredoras de autos.

"Infiltrados en clase" (2012): Es una película de comedia protagonizada por Channing Tatum y Jonah Hill, en la actúan como policías encubiertos y Brie Larson interpreta a Molly Tracey, novia de uno de los traficantes de drogas que intentan atrapar.

"The Spectacular Now" (2013): El personaje que interpreta Brie Larson en esta película es Cassidy. La trama gira alrededor de un joven estudiante protagonizado por Miles Teller quien sale mucho de parranda hasta que conoce a una tímida chica que le enseña que la vida no solo es fiesta.

"Las vidas de Grace/Short Term 12" (2014): En la película de drama, Brie Larson da vida a Grace, quien tiene un pasado conflictivo y es supervisora de un centro de acogida para adolescentes con problemas.

"Room" (2015): Joy Newsome, es el papel que interpreta Brie Larson, quien vive encerrada en un pequeño cobertizo junto a su hijo Jack, pues fue secuestrada siete años hasta que trama un plan para escapar.

"Puente de Brooklyn" (2015): Es un drama histórico inspirado en hechos reales durante la construcción del puente de Brooklyn en la segunda mitad del siglo XIX y donde Brie Larson interpretará a la esposa de Roebling, quien elaboró los planes para el puente.

"Trainwreck"(2015): Es una comedia romántica, donde Brie Larson interpreta a la hermana de Amy Schumer, escritora joven quien tiene su primera relación seria.

"El castillo de cristal" (2017): Trata sobre una periodista llamada Jeannette Walls, interpretada por Brie Larson, quien decide escribir un libro acerca de su niñez y adolescencia enmarcada por su excéntrica familia disfuncional, en donde crece a la deriva bajo el pretexto de libertad de sus padres.

"Kong: Skull Island" (2017): Relata la historia de un grupo de exploradores, entre ellos la fotoperiodista que interpreta Brie Larson, quienes viajan a la isla del Pacífico donde encuentran algo sorprendente, pues sin querer invaden el espacio del mítico King Kong.



"Captain Marvel" (2019): Es la primera película protagonizada por una heroína del Universo Cinematográfico de Marvel que se enfrentará a los ‘skrulls’. Ahí Brie Larson interpretará a Carol Dambers, quien llega a la Tierra desde el espacio exterior, aunque su vínculo con el planeta azul parece ser de larga data. El estreno de la película será en marzo del 2019 y servirá de antesala para Avengers 4.