"Captain Marvel": revelan primeras fotos oficiales de la película

Tal como lo anunció en su cuenta de Twitter, la actriz Brie Larson, protagonista de "Captain Marvel", este miércoles cinco de septiembre se revelaron las primeras imágenes oficiales de la esperada película del Universo Cinematográfico Marvel. La difusión se dio en la revista estadounidense Entertainment Weekly.



Brie Larson, en Twitter, mencionó al medio Entertaiment Weekly proponiéndole la pregunta: "¿Quieres hacer explotar internet mañana?"

"¡Sí! Nos vemos aquí al mediodía. Tenemos algo maravilloso en mente", respondió la revista a la actriz.



Larson encabeza la portada del nuevo número de EW. Mira aquí las primeras imágenes de "Captain Marvel":

Brie Larson como Captain Marvel (Foto: Entertainment Weekly)

"No puede evitar ser ella misma", le dice Larson a la revista. "Ella puede ser agresiva, y puede tener un temperamento, y puede ser un poco invasiva. También es rápida porque es la primera en salir y no siempre espera órdenes. Pero el no esperar órdenes es, para algunos, un defecto de carácter ".

Brie Larson como Captain Marvel (Foto: Entertainment Weekly)

"Este no es un superhéroe perfecto o de otro mundo o tiene una conexión divina", dijo Anna Boden, quien es la primera directora del Universo cinematográfico de Marvel. "Pero lo que la hace especial es cuán humana es. Ella es graciosa, pero no siempre cuenta buenos chistes. Y puede ser testaruda e imprudente y no siempre toma las decisiones perfectas por sí misma. Pero en su núcleo, ella tiene tanto corazón y tanta humanidad, y todo su desorden", añadió.



Sobre la película

Esta cinta seguirá la historia de Carol Danvers, a quien veremos convertirse en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.



"Captain Marvel" estará ambientada en la década de 1990. Esta película presenta una aventura situada en un período nunca antes presentado en el Universo Cinematográfico de Marvel.



La nueva película de Marvel está dirigida por Anna y Ryan Fleck. Además, cuenta en su elenco con la participación de Samuel L. Jackson como Nick Furia, Jude Law como Mar-Vell, Clark Gregg como Coluson y Lee Pace, que vuelve a dar vida a Ronan el Acusador.



El dato

El estreno de "Captain Marvel" se espera para marzo de 2019.