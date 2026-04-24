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Resumen

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Dos décadas después, Carlos Alcántara vuelve a ponerse en la piel de El Dragón en un momento de renovación personal. A los 61 años, el actor retoma a uno de los personajes más recordados de “La gran sangre” mientras atraviesa un proceso de cambio físico y emocional que le ha permitido recuperar salud, energía y vitalidad. Su regreso no solo marca la vuelta de un personaje emblemático, sino también el inicio de una etapa de transformación.

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