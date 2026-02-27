El cine peruano vuelve a tender puentes con la literatura nacional a través de un nuevo cortometraje basado en “Los gallinazos sin plumas”, relato emblemático de Julio Ramón Ribeyro. La directora Jessica Rodríguez asume el reto de reinterpretar el clásico desde un ángulo distinto: desplazar el foco hacia la experiencia de los niños protagonistas y construir, a partir de allí, un universo donde la imaginación funciona como refugio y herramienta de resistencia.

La propuesta se distancia de la crudeza frontal que caracteriza al cuento original y opta por una narrativa que suaviza la representación explícita de la miseria sin negarla. En lugar de subrayar el deterioro material, la puesta en escena privilegia el juego, los gestos cotidianos y la fantasía como formas de procesar la adversidad. El resultado es un relato que mantiene el conflicto social de fondo, pero lo vuelve más accesible para públicos infantiles y juveniles.

En ese equilibrio dramático destaca la presencia de Carlos Victoria, quien encarna al abuelo. Su interpretación introduce un registro áspero y severo que dialoga con el espíritu original del texto. Victoria construye un personaje contenido pero firme, cuya dureza contrasta con la sensibilidad de los niños y refuerza la tensión narrativa sin recurrir a recursos explícitos.

“La propuesta fue quitarle peso a la miseria explícita y permitir que la infancia transforme la realidad a través de la imaginación. Es un cuento para niños, todos lo hemos leído en la primaria, solo esta vez es contado desde la mirada de los niños”, señala Rodríguez. Más que desvirtuar el clásico, la directora apuesta por actualizar su lectura y demostrar que los temas planteados por Ribeyro —desigualdad, abandono, supervivencia— conservan vigencia y admiten nuevas capas de interpretación audiovisual.

El elenco lo completan Gabriel Texeira y Mathias Rodríguez. En producción participó Italo Montalvo; la dirección de fotografía estuvo a cargo de Guillermo Ricci, con Jhordy Soller y Jheremy Mallqui en el equipo técnico. El sonido fue trabajado por Jackeline Moreno y la dirección de arte por Valeria Berrío. Con esta adaptación, la obra de Ribeyro confirma su permanencia en la memoria cultural peruana, ahora reimaginada desde el lenguaje del cortometraje contemporáneo.