Carrie Fisher: se cumplen dos años desde su fallecimiento | FOTOS

Carrie Fisher siempre permanecerá en el corazón del público. Un 27 de diciembre como hoy, en el 2016, la actriz de la saga de películas de "Star Wars" falleció de un paro cardíaco.

La artista falleció a los 60 años y según la autopsia se determinó que murió a causa de una apnea del sueño y otros factores que hasta la fecha no se han revelado.

A dos años de su deceso, Carrie Fisher ha seguido siendo foco de noticias en torno a Star Wars como que los fanáticos le han pedido a Disney que incluyan a Leia como una de sus clásicas princesas o que tenga una aparición en especial en alguna nueva producción de la saga.

Asimismo, otra gran muestra de afecto hacia la actriz ha sido la publicación de un libro de memorias donde se relatan detalles de la relación que mantuvieron Carrie Fisher y Harrison Ford.

Los fanáticos no son los únicos que han recordado a la actriz. Su hija, Billie Lourd, ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir un video donde le rinde un conmovedor homenaje a su desaparecida madre.

“Han pasado dos años desde la muerte de mi ‘Momby’ y todavía no sé qué es lo correcto. Qué se puede hacer en un aniversario de muerte (estoy segura que muchos de ustedes sienten lo mismo por sus seres queridos).Así que decidí hacer algo un poco vulnerable para mí, pero algo que a ambos nos encantaba hacer juntas: cantar”, escribió como leyenda de sus videos.

“Este es el piano que le dio su padre y esta fue una de sus canciones favoritas. Y como dice la canción, debemos ’seguir moviéndonos’. Descubrí que lo que me mantiene en movimiento es hacer cosas que me hacen feliz, trabajar duro en las cosas que me apasionan y rodearme de gente que amo y que me gusta. Haciéndolos sonreír”, agregó Lourd en su mensaje.

Cabe señalar que un día después de la muerte de Carrie Fisher, su madre, Debbie Reynolds, también falleció a los 84 años.