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Resumen

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Parece haber un escalofriante patrón en el esquema criminal de la trata de niños y adolescentes: un hombre con dinero, una mujer proxeneta y una adolescente con necesidades de dinero. De ahí sale, por ejemplo, un personaje como ‘La Diabla’, engatusadora de niñas que las ofrecía a los más poderosos en la serie “Sin senos no hay paraíso”. Ese mismo esquema tomará de nuevo la pantalla en una miniserie basada en el destape de la red de abusos que operó Jeffrey Epstein (y que involucró a políticos, empresarios y celebridades). Pero será abordado desde la perspectiva de la periodista que lo investigó, Julie K. Brown.

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