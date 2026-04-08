Parece haber un escalofriante patrón en el esquema criminal de la trata de niños y adolescentes: un hombre con dinero, una mujer proxeneta y una adolescente con necesidades de dinero. De ahí sale, por ejemplo, un personaje como ‘La Diabla’, engatusadora de niñas que las ofrecía a los más poderosos en la serie “Sin senos no hay paraíso”. Ese mismo esquema tomará de nuevo la pantalla en una miniserie basada en el destape de la red de abusos que operó Jeffrey Epstein (y que involucró a políticos, empresarios y celebridades). Pero será abordado desde la perspectiva de la periodista que lo investigó, Julie K. Brown.

Laura Dern (izquierda) se adentra en la mente determinada a destapar un crimen organizado, al convertirse en la periodista Julie K. Brown (derecha), quien reabrió la investigación por el caso Epstein. (Fotos: Getty Images)

El magnate financiero —y delincuente sexual— Jeffrey Epstein acumuló poder, relaciones y una red de explotación desde los años 90. Según investigaciones, involucró a decenas de víctimas en propiedades que iban de Florida a Nueva York. La investigación que siguió la periodista Brown permitió identificar a al menos 80 de ellas, y reabrir un caso que parecía enterrado tras un acuerdo judicial de 2008. Lo que comenzó como una revisión de archivos terminó en una serie de reportajes reveladores.

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La serie será un adaptación del libro “Perversión de la justicia”, de la periodista de 65 años, quien hoy teme represalias de los más poderosos tras el destape. La ganadora del Óscar Laura Dern (rostro memorable de “Jurassic Park” o “Big Little Lies”) será la encargada de interpretar a Julie K. Brown en la ficción, mientras que la producción estará a cargo de Adam McKay, director de la película “No miren arriba” y productor de la serie “Succession”. La apuesta recuerda a ficciones como “Spotlight”, película sobre el proceso periodístico detrás de los casos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, aún no hay confirmaciones sobre el tono o la narrativa que sostendrá la adaptación.

Brown comenzó a investigar el caso Epstein en 2017, cuando una demanda civil volvió a sacarlo a la luz luego de varios años. “Yo no descubrí la historia de Jeffrey Epstein... pero no me gustó para nada la noticia”, contó la periodista en un podcast. El recuento del caso incluye episodios que siguen abiertos o incompletos. En paralelo, muchos documentales, libros y reportajes han reconstruido partes del entramado, pero ninguno tuvo el impacto de la serie publicada por Brown en el diario “Miami Herald”.

Epstein murió en prisión en 2019. Según fuentes oficiales, se trató de un suicidio. Desde entonces, el caso ha tocado a diversas figuras públicas, entre ellas Donald Trump, Noam Chomsky, Chris Tucker, Tommy Motola y el expríncipe Andrés, del Reino Unido. La historia debería llevar al público a preguntarse cómo un sistema permitió que todo esto ocurriera durante años.

Anteriores documentales sobre el caso, como “Filthy Rich” (2020), basado en el libro de James Patterson, o la miniserie “La sombra de Epstein: Ghislaine Maxwell” de Peacock, no dejaron de hablar del tema. Pero las víctimas siguen ahí, esperando que alguien vuelva a escuchar. Tal vez la nueva producción que protagonizará Laura Dern pueda llevar esta escabrosa historia a otro nivel.