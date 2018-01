Cecilia Roth aseguró que fue violada por un periodista en Madrid

Cecilia Roth, actriz argentina conocida por su trabajo con cineastas como Pedro Almodóvar, aseguró que un periodista español la violó hace años, cuando ella vivía en Madrid.

"A mí me violaron en Madrid. Fue en una situación en la que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida, yo estaba en un mal momento", explicó Roth en una entrevista con el programa argentino "Perros de la calle".

El responsable es un "periodista español" del que ha olvidado el nombre y la cara porque esa situación "estaba muy borrada" en su vida y lo bloqueó "totalmente", continuó la intérprete, quien afirmó que no ha vuelto a ver a su supuesto agresor.

"Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'charlemos'. Después, fuimos a su casa y 'no es no'. Pero parece que a veces 'no' puede ser 'sí' y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", contó.

"Me dio tanta angustia que estaba guardado hasta que lo empecé a contar. Lo empecé a contar en terapia. Ahora lo puedo decir porque seguramente en otro momento no lo comentaba", reconoció Roth.

Asimismo, dijo que su silencio estuvo motivado por el miedo al qué diría el resto.

"Seguramente tenía miedo de que me digan que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba. Ahora me siento con la obligación de contarlo", confesó como conclusión la artista argentina.

Cecilia Roth, de 61 años y ganadora de dos Premios Goya, es conocida por su papel protagonista en la película "Todo sobre mi madre". Estuvo casada con el músico Fito Páez, con quien tuvo un hijo llamado Martín Páez.