Las historias de terror que sus padres le contaban de niño para dormir, en lugar de generarle miedo, le generaron fascinación. El cineasta Dorian Fernández-Moris creció en la ciudad de Iquitos influenciado por mitos y leyendas de la selva peruana. “Cementerio General”, su primer largometraje -y no podía ser de otra manera- estuvo inspirado en un hecho real sobre presunta posesión que conmocionó a los pobladores de Nauta, Loreto, a fines de la década del 2000.

“Creo que era inevitable iniciar mi vida cinematográfica explorando el género de terror. Fluyó solo, fue muy natural, no hubo que forzar mucho. Luego desarrollé otras inquietudes, como cine de denuncia social, pero siempre regreso al terror”, destaca Fernández-Moris.

La ópera prima del realizador peruano comenzó a gestarse en 2009. Un año después, con la llegada del primer auspiciador, empezó a tomar forma. “Nos reunimos con 86 tentativos auspiciadores y solo nueve nos dijeron que sí. Fue un proceso extenso, extenuante, complicado, y a pesar de los muchos no, se logró sacar adelante este emprendimiento”, señala.

Hecho real

La historia de la vida real que marcó las bases de “Cementerio general” ocurrió en 2008, en un pequeño pueblo de Loreto. “Salió en los periódicos, fue bastante sonado. Una niña resultó en posesión o ataque de histeria, luego de jugar a la ouija con un grupo de chicos que buscaba hacer contacto con un familiar en el Cementerio General. La menor falleció después de lacerarse el cuerpo y hacerse mucho daño. Nos llamó la atención porque no era un mito, sino algo concreto que nos permitió explorar desde varias y distintas miradas la posesión demoníaca, la esquizofrenia y el ataque de histeria colectiva”, aclara el cineasta nacional.

“Fue nuestro punto de partida, luego le añadimos elementos de ficción. No representamos la historia al cien por ciento, no usamos nombres, ni personajes. Desarrollamos nuestros propios personajes”, añade.

Elegido el tema, Fernández-Moris y su equipo de trabajo iniciaron la búsqueda del elenco actoral. Tras convocar a figuras conocidas como Nikko Ponce (Gabriel), Leslie Shaw (Victoria) y Marisol Aguirre (madre de Andrea), buscaron rostros nuevos en escuelas de teatro. En el taller de actuación Ensamble, Airam Galliani fue seleccionada para interpretar a Andrea.

“No queríamos rostros conocidos del star-system nacional, fuimos a escuelas de teatro y asociaciones teatrales a buscar caras desconocidas, así llegamos al taller de Sergio (Galliani), padre de Airam, y entre las opciones estaba ella, que encajaba perfectamente con el papel. Fue su debut en el cine”, destaca Fernández-Moris Ramírez.

“La otra protagonista, la niña (Flavia Trujillo) que interpreta a la hermana de ‘Andrea’, es iquiteña, tenía 11 años en ese momento. Fue elegida en un cásting que hicimos en Iquitos, en el que participaron como mil quinientas personas. En ese cásting también salió la antagonista, Diva Rivera (Mayra), y casi cien chicos que participaron como secundarios, figurantes y extras”, agrega.

Interpretar a una niña posesa fue un reto para la pequeña Flavia y una gran responsabilidad para la producción, que tuvo que recurrir a técnicas estratégicas a fin de evitar que la menor sufra algún trauma psicológico durante las grabaciones.

“En el caso de Flavia buscamos que sienta en todo momento que estaba jugando, sabíamos que teníamos que ir por la línea del juego. Era maquillarla jugando con el espejo, ella se ponía una parte del maquillaje para no generarle ningún trauma. La primera sesión de maquillaje duró como cuatro horas y media, luego redujimos el tiempo a una hora y media. Con los actores adultos fue diferente, con ellos transamos ir por la línea del miedo”, aclara Dorian.

Afiche de "Cementerio General".

Locaciones

Luis Fernández-Moris, hermano de Dorian, asumió la producción del largometraje de terror y Dorian junto a Javier Velásquez se encargaron de los guiones. La película se grabó en un 70 % en el Cementerio General de Iquitos y el porcentaje restante en diversas locaciones de la ciudad.

“Con mucho esfuerzo convencimos a la beneficencia amazónica para que nos diera la autorización, tuvimos que demostrar que en el mundo se trabaja de esta forma y que los espacios -mientras no choquen con sus objetivos principales y no perturbe la calma que sugiere un camposanto- pueden estar al servicio del arte cinematográfico. Recuerdo que en esa gestión mostrábamos ejemplos de camposantos que salían en otras películas. Nos dijeron que no podían cobrarnos, pero sí aceptar una donación, así que terminamos haciendo una donación para mejoras en los panteones, en áreas específicas”, recuerda Dorian.

“A medida que la película tomaba forma pudimos contagiar ese entusiasmo a las autoridades y empresariado privado que entendieron que la película podía tener notoriedad nacional e internacional. En ese sentido fuimos encontrado aliados estratégicos, como la Municipalidad de Iquitos y empresarios que nos prestaron sus casas para utilizarlas como locaciones; también se rodó en un hotel de uno de los auspiciadores”, destaca el realizador.

Metraje encontrado

Influenciado por películas experimentales y vanguardistas, como “REC”, “La Bruja de Blair” y “Actividad paranormal”, Dorian Fernández- Moris utilizó para su ópera prima la técnica del metraje encontrado.

“Esta corriente nos permitió entrar a esa línea, de ver las cosas a través de la cámara de uno o de varios personajes involucrados. Nos dio muchas facilidades en términos de producción, pues se necesitaba que la crudeza, la naturalidad o la simpleza, ganen sentido. Nuestras dos primeras películas encajaban en esta corriente. Luego el formato se gastó y la gente dejó de consumirlo”, aclara.

Estrategia original

El proceso de rodaje de “Cementerio General” fue experimental. Dorian recurrió a técnicas que creó junto a su equipo con el propósito de optimizar el resultado y facilitar el rodaje de su arriesgado proyecto.

“Una de las técnicas que desarrollé fue lograr una conexión entre los actores, pasar tiempo juntos, para que la familiaridad de los personajes no sea impostada, que se vea verdadera. Otra técnica fue dejar todas las situaciones del guion a la sorpresa. Por orden mía, ellos no podían entrar al cementerio, al lugar donde íbamos a hacer el primer ‘shoot’, pues no quería que vean el entorno. El día que grabamos, los actores ingresaron uno por uno, algunos cargados en hombros y vendados. Los ubicábamos en un sitio específico y yo les hablaba el oído. Les pedía que una vez que se queden sin las vendas, miren a un lugar fijo. Y toda esa angustia de los minutos previos y esa expectativa generada, era natural, desarrollaban temor real. Se aplicó esa técnica, que puede ser un poco cruel, con la autorización de los actores, y funcionó muy bien”, señala Fernández-Moris.

Escena compleja

Una de las escenas más complejas, en la que las emociones, sobre todo el miedo, desbordaron; fue el momento de la posesión luego de jugar a la ouija. Para esa escena, la producción recurrió a una doble de Flavia Trujillo. “Nadie quería tocar el tablero, por respeto y miedo, no sabíamos lo que podía provocar. Estuvimos como un poco al límite con eso, tuvimos que utilizar mucha inteligencia emocional en el equipo, paramos el rodaje durante un par de noches porque se cargaba el ambiente. Había descontrol, pánico, sobre todo en la protagonista y antagonista. Repetimos muchas veces esa escena”, recuerda el realizador.

Suceso sobrenatural

Detalla, además, un hecho que acabó con su escepticismo en torno a los fenómenos paranormales: la aparición de una inexplicable presencia en una fotografía.

“Hay tres fotos correlativas, por darte un ejemplo, la 42, 43 y 44. Son fotografías digitales que tienen código y numeración en orden ascendente. Y la foto del medio tiene una figura -bastante clara- de una mujer en una suerte de bata cargando algo, que parece ser un bebé, y mirando con firmeza hacia la cámara. En su momento, decidimos no usarlo como estrategia de márketing, para que no se sienta que era el viejo truco de casos paranormales ya muy visto y usado. Decidimos mantener ese tema en reserva y sometimos a la imagen a analistas digitales para que certifiquen que no hubo intervención en la foto. Este es un hecho que hasta el día de hoy no puedo explicar, es un hecho irrefutable de que algo existe. Siento que el mundo paranormal claramente existe, hay que tenerle respeto”, sostiene Dorian Fernández-Moris.

En esta fotografía no aparece la figura de una mujer cargando lo que sería un bebe. (Foto: Dorian Fernández-Moris)

En esta segunda foto, la imagen de la mujer cargando aparentemente a un bebé, sí aparece. (Foto: Dorian Fernández-Moris)

Esta fotografía muestra la imagen con zoom. (Foto: Dorian Fernández-Moris)

“Cementerio general” se estrenó el 25 de julio del 2013 a nivel nacional. Se convirtió en el estreno de película de terror más taquillero de todos los tiempos en el Perú, superando las 49 mil personas en 60 salas en su primer día en cartelera. Dos años después llegó la secuela del filme de terror.

