Desde que se hiciera pública una imagen del actor Billy Porter interpretando a Fab G, el hada madrina de la nueva versión cinematográfica del cuento de hadas “Cenicienta” (”Cinderella”) –cinta que marca el debut de Camila Cabello en la pantalla grande–, las redes sociales se han dividido. Por un lado, están los mensajes de quienes apoyan la nueva figura del cuento de hadas y, por el otro, los que prefieren la imagen clásica del hada madrina.

“Seré yo el raro, pero no veo el problema. Así como no veo problema en que cambien de sexo y raza a los personajes si la historia no se resiente”, dice un usuario de Twitter identificado como @MrFreaki. “Si hablamos de igualdad y respeto, porqué no respetan al autor y lo dejan tal cual escribió el cuento de Cenicienta???”, pregunta en la misma red social @Jdc041253. ¿Quién lleva la razón?

El hada madrina

En las historias infantiles, un hada madrina es un personaje con poderes mágicos que actúa como un mentor o progenitor de alguien. En su libro “Psicoanálisis de los cuentos de hadas”, el psicólogo de origen austríaco, Bruno Bettelheim, analizaba y proponía que el hada madrina era el alter ego de la madre. “Muchos niños necesitan alguna vez disociar la imagen de sus padres en el doble sujeto benévolo [el hada madrina] y amenazador [la madrastra], para sentirse más protegidos con el primero de ellos [...]. Los cuentos de hadas indican que, escondida en algún lugar, el hada madrina vigila el destino del niño, lista para usar sus poderes cuando se la necesite. El cuento le dice al niño que, ‘aunque haya brujas, no olvides que también hay hadas buenas, que son mucho más poderosas’”. Un enfoque interesante y que explica, probablemente, la imagen que del hada madrina hemos tenido hasta hoy: la de una mujer de aspecto bonachón, dulce, amable y sonriente. Una imagen diferente a la que proyecta Fab G.

El hada madrina junto a Cenicienta en la primera adaptación al cine del cuento infantil de Charles Perrault.

Pero también dice Bettelheim en su célebre título, que los cuentos de hadas (príncipe, princesas, hadas madrinas) enseñan bien poco sobre las condiciones específicas de la vida en la moderna sociedad de masas; “estos relatos fueron creados mucho antes de que ésta empezara a existir. [...] Al estar expuesto, en cada momento de su vida, a la sociedad en que vive, el niño aprenderá, sin duda, a competir con las condiciones de aquélla, suponiendo que sus recursos internos se lo permitan [...]”.

Ciertamente, los tiempos han cambiado. Los clásicos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm o Charles Perrault mostraron a los niños un mundo en el que el papel de la mujer y el hombre eran diferentes, porque correspondían a una época distinta a la que vivimos hoy. Los nuevos autores de literatura infantil, así como las nuevas versiones fílmicas de cuentos clásicos, abordan otro tipo de temas relacionados con los valores que deben predominar en nuestra sociedad actual, como el respeto al otro, el medio ambiente, la solidaridad o la amistad. Es en estos conceptos que encaja el hada madrina de Billy Porter. Un personaje de ficción, por si alguien lo ha olvidado.

Billy Porter

Porter de 51 años, es un actor y cantante estadounidense que actúa regularmente en Broadway. Ha recibido diferentes reconocimientos entre los que destacan el Premio Tony al Mejor Actor Principal en un Musical por su papel de Lola en “Kinky Boots” (2013), el Grammy al Mejor Álbum de Teatro Musical, también por “Kinky Boots” (2014), y el Primetime Emmy al Mejor Actor de Serie Dramática por su papel protagónico en “Pose” (2019). Porter es también un activista en su país por los derechos de la comunidad LGBTI y de los afroamericanos, y un icono de la moda.

El año pasado en una entrevista concedida a CBS News, antes del rodaje de “Cinderella”, Porter adelantó “estamos presentando este rol sin género, o al menos así es como yo estoy dándole vida. Y me parece algo muy poderoso”. Tras estas palabras, el actor señaló que si bien la historia es un clásico, también es un cuento de hadas para un nuevo público. “Creo que la actual generación está realmente lista. Los niños están listos. Son los adultos los que frenan estas cosas”. Y concluyó aquella conversación con una frase que también ha pronunciado Kay Cannon directora y coguionista del remake de La Cenicienta, “la magia no tiene género”.

La Cenicienta en la pantalla

La primera película del cuento de Charles Perrault data de 1950 y se trató de una versión animada producida por Walt Disney Studios. A esta le siguieron una decena de adaptaciones en las que el hada madrina casi siempre era una mujer blanca, rubia y robusta. Una de las pocas excepciones fue “Rodgers & Hammerstein’s Cinderella” (1997), musical producido por Walt Disney Television en el que Whitney Houston dio vida a la primera hada madrina negra y que contó con un reparto racialmente diverso. También destaca “Por siempre Cenicienta” (1998), estelarizada por Drew Barrymore, uno de los filmes más taquilleros sobre el cuento de la joven del zapatito de cristal perdido, y “En el bosque” (2014), cinta protagonizada por Anna Hendrick, donde igualmente se prescindió del personaje mágico.

En el 2015 se estrenó “Cenicienta”, penúltima versión del clásico infantil en la que Helena Bonham Carter interpretó a la comprensiva hada madrina. Y así llegamos a la “Cinderella” actual, una de las pocas adaptaciones que no es producida por Disney, sino por Columbia Pictures y Fulwell 73. Este filme nació de una idea original del actor, comediante y conductor británico James Corden quien se propuso introducir cambios significativos con respecto a otras versiones de la historia. Prueba de ello son los personajes renovados, tanto el de la protagonista como el del hada.

El dato: El elenco de “Cinderella”, encabezado por Camila Cabello, como Cenicienta y Billy Porter, como el hada madrina, Fab G, cuenta también con Nicholas Galitzine, como el príncipe; Minnie Driver y Pierce Brosnan, como los reyes; e Idina Menzel, como la madrastra. La cinta se estrenará en setiembre por Amazon Prime.

Helena Bonham Carter interpretó al hada madrina en el taquillero filme "La Cenicienta" (2015).

