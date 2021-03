Conforme a los criterios de Saber más

Las películas de acción tienen una audiencia numerosa. Es más, me incluyo dentro de ese grupo de personas que gusta de ver peleas coreográficas, acrobacias, autos volando y hombres y mujeres siendo superhumanos. “Centinela” (o “Sentinelle” como en su título original) prometía mucho de eso, más un poco de drama, pero, tras echarle un vistazo, la sensación que nos deja es la de haber visto un poco más de lo mismo.

Escrita y dirigida por el francés Julien Leclercq, esta cinta narra la historia de Klara (Olga Kurylenko), una mujer que se preparó toda su vida para formar parte del ejercito de su país. Ya en actividad. durante una misión en Siria, Klara se enfrenta a un ataque terrorista y, tras un evento desafortunado, es enviada de regreso a su natal Niza. Esto desencadena en ella sentimientos de frustración, pero, además, la aparición de los fantasmas de la guerra que la perseguirán durante toda la película.

Tras el éxito de la miniserie francesa "Lupin", el viernes 5 de marzo llegó al catálogo de Netflix otra producción francesa: "Centinela". (Foto: Netflix)

Klara tiene un estrés post traumático muy fuerte que la hace ver peligro en donde no lo hay, lo que se siente mucho más cuando se une a un grupo antiterrorista llamado Sentinelle. La cinta presenta muy pocos diálogos, las acciones hablan por los personajes, un recurso frecuente en las ficciones, pero en este caso, lo que se consigue con esta falta de interacciones es que “Centinella” sea una película lenta.

Recién en el minuto 45, el ritmo mejora y la acción aparece con un giro dramático que involucra a Tania, la hermana menor de Klara. El evento marcará a la protagonista, quien buscará hacer justicia con sus propias manos. Y ya, para este punto, no le importará si la retiran de su trabajo, si su vida está en peligro o si pierde la libertad, elementos que la ucraniana Olga Kurylenko sabrá llevar a su favor, convirtiendo su actuación en uno de los factores positivos de la película.

"Sentinelle" es protagonizada por la actriz ucraniana Olga Kurylenko. (Foto: Netflix)

Veredicto

Si bien la historia de “Centinella” no es mala, ya es un refrito que hemos visto hasta el cansancio. Además, es una película lenta, por momentos aburrida y le toma casi una hora hacernos sentir algo de emoción. Y aunque, como decíamos en el párrafo anterior, la ‘performance’ de Olga Kurylenko es de lo mejor de la cinta, su personaje no se termina de desarrollar, y si no lo hace el rol principal, mucho menos lo logran los roles secundarios.

En conclusión, que “Centinella” sea la ficción más vista en Netflix no garantiza que se trate de una buena película, y en este caso no lo es.

LA FICHA

Sinopsis: Una soldado francesa de élite es enviada a casa tras una traumática misión de combate. Allí, usa sus habilidades letales para dar caza al hombre que agredió a su hermana.

Elenco: Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Michel Nabokoff

Duración: 80 minutos.

Director: Julien Leclercq

Género: películas de acción, thriller

Calificación: 16+.

Año: 2021.

Ficciones similares: “Búsqueda implacable”

Calificación del autor: ★★

TE PUEDE INTERESAR: