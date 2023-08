La película “Chabuca”, inspirada en la vida de Ernesto Pimentel y el desarrollo de su personaje ‘La Chola Chabuca’, ya tiene a su protagonista. Tondero confirmó que el actor Sergio Armasgo será el encargado de dar vida al popular personaje de la televisión peruana.

De esta manera, el actor de 30 años, conocido por su trabajo en teatro y cine, asumirá el reto más importante de su carrera al interpretar a Ernesto Pimentel en su película biográfica.

“Me resulta emocionante y no dejo de sonreír mientras cuento esto. Desde que me contactaron para el casting sentí una corazonada, como una especie de golpe de seguridad interna que me decía: ‘¡Sergio, date cuenta! ¡Aquí es!’, y conforme pasan los días lo confirmo, aquí es. Valoro mucho el compromiso que tenemos todo el equipo de la película para contar la historia del gran Ernesto Pimentel”, señaló Armasgo.

¿Quién es Sergio Armasgo?

Sergio Armasgo tiene 30 años y cuenta con una vasta experiencia en cine y teatro. Su formación como actor la hizo en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático ENSAD, el centro de formación actoral Aranwa Teatro, la compañía de danza contemporánea Danzacomún en Colombia y la Escuela Internacional de cine y TV- EICTV en Cuba.

En teatro, el actor ha participado como protagonista de las obras “Un Chico de Bosnia”, “Cuando seamos libres”, “Varíete Chopin”, “Silenciados”, “Lorca”, “Los Cachorros”, “Años Luz”, “Los Inocentes”, “Cállate, Copperfield” y “Mudanza Líquida”.

Por si fuera poco, Sergio Armasgo tiene experiencia liderando elencos de producciones cinematográficas como “Porque tu boca es sangre”, el documental “La Comuna” y la ficción “Tus amigos nunca te harían daño”.

Por su parte, Ernesto Pimentel también ha manifestado su alegría por el desarrollo de este proyecto. Según declaró, confía en el trabajo de Armasgo, ya que no solo es un gran actor, sino uno “muy sensible”.

“Sergio Armasgo no solamente es un gran actor es un hombre muy sensible, me encanta que se haya formado en el ENSAD, me encanta que esté vinculado a la danza, me gusta su sensibilidad. He seguido su carrera en el teatro y por eso fui yo quien lo propuso a Tondero, porque me gusta el cómo actor y forma parte de un grupo que va sorprender con su trabajo en la película. Estoy muy agradecido y emocionado con el inicio del rodaje de Chabuca”, dijo Pimentel.

La película “Chabuca” empezó su rodaje este 1 de agosto y tendrá cuatro semanas de intenso trabajo en locaciones de Lima y Arequipa. El guión está a cargo de Mariana Silva, Ítalo Cordano y Christopher Vásquez quienes con mucha intuición y cuidado develan gran parte del misterio que envuelve la vida de Ernesto Pimentel, mostrando aspectos desconocidos de su lado más íntimo.

La Chola Chabuca cuenta detalles de su película