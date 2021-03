Conforme a los criterios de Saber más

El trabajo de Chadwick Boseman (1976 - 2020) continúa cosechando frutos y esto se viene demostrando en la temporada de premios. Además de ganar en los Golden Globes, el actor estadounidense volvió a ser reconocido en los Critics’ Choice Awards, en la categoría Mejor actor dramático, gracias a su interpretación de Levee, un trompetista con grandes sueños, en la película “La madre del Blues”, disponible en Netflix.

Tras su sorpresivo fallecimiento a la edad de 43 años, causado por complicaciones de un cáncer de colon con el que luchaba desde 2016 y que mantuvo en secreto, miles lamentaron la pérdida de un actor cuyo talento era obvio. A manera de homenaje y celebración de este logro, recordamos los roles que interpretó Boseman, que van desde el conocido héroe de Marvel, Pantera Negra, hasta el mítico de cantante soul, James Brown.

El también guionista y dramaturgo nació el 29 de noviembre de 1976 en Carolina del Sur (Estados Unidos). En 2000 se graduó de la Universidad Howard en Washington D. C., con un título en dirección cinematográfica. Posteriormente, se graduó de la British American Drama Academy en Oxford (Inglaterra). Un dato curioso, que el mismo Boseman contó durante una entrevista con Jimmy Fallon, es que Denzel Washington fue quien le pagó sus estudios en esta institución, gracias a una campaña donde famosos hicieron donaciones para becas de estudio en el extranjero. “Al inicio no lo sabía, ni siquiera cuando volví. Y he estado manteniéndolo en secreto durante toda mi carrera. Pero a mi vuelta recibí una carta del beneficiario. Y decía ‘Denzel Washington pagó por tí’. Y yo me quedé en plan ‘¡Qué!’”, confesó en el show. Como parte de su formación, también fue alumno en el Centro de Investigación Schomburg en Harlem, Nueva York, estudiando historia africana y afroamericana.

Sobre su carrera como actor, confesó que “en realidad, solo lo estaba estudiando para saber qué estaba haciendo el actor, sin querer estar allí, así que fue una sorpresa darme cuenta de que me había contagiado el gusanillo de la actuación”, en un artículo del medio The Guardian, en 2014.

PRIMERAS APARICIONES EN LA PANTALLA

Su debut en la televisión fue en 2003, haciendo una pequeña aparición en la serie dramática “Third Watch”. Ese mismo año obtuvo un rol en la telenovela “All My Children”, donde interpretó a Reggie Montgomery, un adolescente problemático. Debido a lo estereotipado del papel, decidió hablar del tema con los productores, quienes terminaron por retirarlo del rol una semana después de empezar. Luego, el personaje fue tomado por Michael B. Jordan, con quien años después participaría en el filme “Black Panther” (2018).

Fue en 2008 que decidió mudarse a Los Ángeles y probar suerte en la industria. Ese mismo año debutó en el cine interpretando a Floyd Little en la película “The Express: The Ernie Davis Story”. Este largometraje se basa en la vida del jugador de fútbol norteamericano de la Universidad de Syracuse, Ernie Davis, el primer afroamericano en ganar el Trofeo Heisman.

En la película "42" obtuvo su primer rol protagónico, interpretando al jugador de beisbol Jackie Robinson. (Foto: "42")

Tuvo roles secundarios en reconocidas series de televisión como “La Ley y el Orden”, “CSI: NY” y “ER”. En 2010, formó parte del elenco principal de la serie de misterio “Persons Unknown”, creada para cadena de televisión NBC.

Su primer rol protagónico en la pantalla grande fue en el filme “42″, estrenado en 2013. El drama deportivo fue dirigido por Brian Helgeland y narra la vida de Jackie Robinson, el primer jugador afroamericano en llegar a las ligas mayores de béisbol. La crítica alabó su interpretación y desde ese momento estuvo en la mira por sus habilidades actorales.

DE JAMES BROWN AL UNIVERSO MARVEL

Al año siguiente, apostó nuevamente por un proyecto biográfico, “Get on Up”, donde encarnó al padrino del soul, el cantante James Brown. Ahí compartió escenas con figuras como Dan Aykroyd, Viola Davis y Octavia Spencer. Inicialmente, Boseman no quiso tomar el rol. Según contó a The Guardian, el actor recuerda haber recibido el guion junto a una pila de otros proyectos pero ni lo leyó. El reto le pareció demasiado grande, porque interpretar a un ícono como lo es Brown conlleva una gran responsabilidad, y ni qué decir de la importancia de lograr sus peculiares pasos de baile.

Según contó el director de "Get on Up", Tate Taylor", Boseman nunca dejó el papel de James Brown, incluso fuera de grabación. (Foto: Universal Pictures)

Luego de aceptar, solo tuvo seis semanas para preparase y se concentró tanto que pasó de recibir lecciones de danza diarias de 5 horas a ensayos que duraban, incluso, 8 horas. El director de la película, Tate Taylor, contó que entre las tomas Boseman se mantenía en personaje. “Chad tuvo que volver a entrenar sus cuerdas vocales y mantenerlas en una posición diferente en su garganta, así que, entre escenas, tenía que mantenerlas donde estaban. Nunca vimos a Chad. Lo llamábamos Sr. Brown. Simplemente se sintió natural”, explicó Taylor.

El 2016 fue un gran año para su carrera. Participó en la película “Dioses de Egipto” y protagonizó “Message from the King” y “Marshall: El origen de la justicia”, en esta última interpretó a Thurgood Marshall, el primer juez afroestadounidense de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Boseman junto a Josh Gad (izquierda) y Sterling K. Brown (derecha), en el filme "Marshall". (Foto: Open Road Films)

Pero si de éxito hablamos, es innegable que su fama se elevó por participar en el universo Marvel como Pantera Negra. En 2016, se estrenó “Capitán América: Civil War” e inteerpretó a T´Challa, príncipe de la nación africana de Wakanda, aliado con Tony Stark (Iron Man). “Necesitábamos un tercer partido. Necesitábamos ojos nuevos que no estuvieran embebidos con los Vengadores y que tienen un punto de vista muy diferente que Tony o Steve”, comentó el productor Kevin Feige sobre la aparición de este personaje en la película. En la entrega, T´Challa empieza su camino para convertirse en Pantera Negra, tras la muerte de su padre y líder T’Chaka. Boseman fue quien desarrolló el acento wakandiano y lo usó durante toda la producción, tanto en las escenas como fuera de estas. Pero, el idioma se basó en el xhosa, que el actor aprendió de John Kani (T´Chaka).

PANTERA NEGRA, UN ÍCONO

Dos años después Chadwick repitió su papel como T´Challa en la primera película del mismo superhéroe, “Black Panther”. Tras los acontecimientos de “Capitán América: Civil War”, el príncipe regresa a la aislada pero tecnológica nación de Wakanda, para ser proclamado Rey. Pero la reaparición de un viejo enemigo, N´Jadaka o “Killmonger” -interpretado por Michael B. Jordan-, genera cuestionamientos a su soberanía y a sus políticas como gobernante, además de ser un gran peligro.

"Black Panther" se estrenó en 2018 y fue la primera película en mostrar a un superhéroe de raza negra. (Foto: Marvel Studios/Disney via AP)

Esta producción es un hito en el mundo del cine de ciencia ficción, al ser la primera donde una persona de raza negra es un superhéroe. No solo eso, sino que además contó con un elenco mayoritariamente negro, lo que significó un gran paso en pos de la inclusión en la industria de Hollywood.

“Se puede ver en la industria que la gente empieza a invertir dinero en películas donde nosotros (la comunidad negra), somos los actores y directores. Eso es un gran cambio que “Black Panther” ha culminado”, explicó Boseman en una entrevista.

La película marcó la pauta para hablar de la inclusión y, según expertos, se encuentra dentro de un género llamado afrofuturismo. “El filme mezcla nuestro pasado, presente y futuro. Nuestra espiritualidad, capacidad de amar y ejercer el poder. Es una conexión familiar y lingüística. Desde que era niño esperé por un filme así”, comentó el especialista Steven Barnes al programa Newsbeat de la BBC, en 2018.

“Black Panther” fue nominada a siete premios Óscar, de los cuales ganó en las categorías Mejor banda sonora, Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción.

En "Black Panther", Chadwick compartió escenas con la actriz Lupita Nyong'o. (Foto: Matt Kennedy/Marvel Studios-Disney via AP)

En 2018 también participó del éxito “Avengers: Infinity War” y, al año siguiente, en “Avengers: Endgame”, película considerada la más taquillera de todos los tiempos.

ÚLTIMOS PROYECTOS

A finales del 2019 protagonizó la cinta “21 Bridges”, donde interpretó a un detective de policía de Nueva York que buscaba atrapar a dos presuntos asesinos de policías.

Durante su último año de vida, se estrenó el filme de Netflix “Da 5 Bloods”. La película bélica es dirigida por Spike Lee y relata la historia de un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam, que regresen al país asiático en busca de los restos de su comandante caído, así como del tesoro que enterraron mientras sirvieron allí.

Posterior a su fallecimiento, que ocurrió el 28 de agosto, se estrenó en la misma plataforma de streaming “La madre del blues” -o “Ma Rainey’s Black Bottom” en inglés-. El largometraje aborda la vida de Ma Rainey (interpretada por Viola Davis), una popular cantante de blues e importante figura de la historia de la música estadounidense, al ser de las primeras en interpretar el género con acompañamiento de piano y orquesta de jazz. Boseman interpreta a Levee, un ambicioso trompetista con interesantes propuestas, cuya relación con la cantante es abordada en el filme.

El actor recibió, además, dos nominaciones del Screen Actros Guild Awards: como Mejor Actor por su papel en "La madre del blues" y como Mejor Actor de Reparto por su rol en "Da 5 Bloods". (Foto: David Lee/Netflix via AP)

PELÍCULAS DISPONIBLES EN STREAMING :

A continuación dejamos una lista de las películas en las que participó Boseman que se encuentran disponibles en las plataformas de streaming.

Disponibles en Amazon Prime Video:

“42″ (2013)

“Get on Up” (2014)

“Dioses de Egipto” (2016)

“21 Bridges” (2019)

Disponibles en Netflix:

“Message from the King” (2016)

“Marshall: El origen de la justicia” (2016)

“Da 5 Bloods” (2020)

“La madre del blues” (2020)

Disponibles en Disney+: