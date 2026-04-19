La película animada “CHAO: La sirena” llegará a los cines peruanos el 23 de abril con una propuesta fresca dentro del género romántico. Se trata de una comedia ambientada en un mundo futurista donde humanos y criaturas marinas conviven en sociedad, dando pie a una historia inusual que mezcla humor, fantasía y emoción.

La trama sigue a ‘Stephan’, un joven ingeniero naval cuya vida cambia de forma inesperada cuando ‘ChaO’, una enigmática princesa del mar, le propone matrimonio sin previo aviso. A partir de ese momento, ambos personajes deberán enfrentar sus diferencias y descubrir si es posible construir un vínculo más allá de sus mundos opuestos.

A lo largo de la historia, la película desarrolla un romance poco convencional que apuesta por la conexión emocional entre especies distintas. Este enfoque permite explorar temas como la aceptación, la diversidad y el entendimiento mutuo, manteniendo siempre un tono ligero y accesible para todo tipo de público.

La película animada “CHAO: La sirena” llegará a los cines peruanos el próximo 23 de abril. (Foto: Difusión)

Uno de los aspectos más destacados de “CHAO: La sirena” es su propuesta visual. La cinta presenta una estética vibrante y surrealista, con un estilo que combina técnicas modernas de animación con un acabado artesanal que refuerza su identidad artística.

La producción está a cargo de Studio 4°C, reconocido por su innovación en la industria del anime. El estudio ha estado detrás de títulos como “Mind Game”, la trilogía “Berserk: The Golden Age Arc” y “The Animatrix”.

La dirección está a cargo de Yasuhiro Aoki, quien logró dar vida a más de 100 mil ilustraciones para esta película. Su trabajo fue reconocido internacionalmente al obtener el Premio del Jurado en el Festival de Animación de Annecy 2025, uno de los eventos más importantes del mundo en este género.

Además, la producción cuenta con la participación de Eiko Tanaka, una figura clave en la industria del anime y vinculada a importantes proyectos de Studio Ghibli como “Mi vecino Totoro” y “Kiki: entregas a domicilio”.