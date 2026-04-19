Resumen

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La película animada “CHAO: La sirena” llegará a los cines peruanos el próximo 23 de abril. (Foto: Difusión)
La película animada “CHAO: La sirena” llegará a los cines peruanos el próximo 23 de abril. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La película animada “CHAO: La sirena” llegará a los cines peruanos el 23 de abril con una propuesta fresca dentro del género romántico. Se trata de una comedia ambientada en un mundo futurista donde humanos y criaturas marinas conviven en sociedad, dando pie a una historia inusual que mezcla humor, fantasía y emoción.

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