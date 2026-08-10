Una conversación durante un descanso, una indicación de la directora y ocho actores intentando encontrar el modo de habitar una de las obras más complejas de la historia del teatro. En esos momentos, cuando todavía no existe escenario ni público, se concentra “Ser Hamlet”, el documental de Chela De Ferrari que convierte el proceso creativo en materia cinematográfica y que se presentará el 15 de agosto en el Teatro NOS PUCP, como parte del Festival de Cine de Lima PUCP.

Cuando De Ferrari preparaba la versión teatral de “Hamlet”, estrenada en 2019, tomó junto a su equipo la decisión de registrar los ensayos desde el primer día. No buscaban filmar una representación ni construir un registro audiovisual de la obra. Querían conservar aquello que inevitablemente desaparece cuando llega el estreno: las dudas, los errores, las conversaciones y los descubrimientos que permiten que una puesta en escena encuentre finalmente su forma.

Ocho actores se enfrentan al texto de Shakespeare durante un proceso creativo marcado por dudas, descubrimientos y preguntas sobre la identidad.

Así se acumularon cerca de quinientas horas de material. La cámara permaneció dentro de la sala de ensayo y acompañó a ocho actores y actrices mientras se enfrentaban al texto de Shakespeare. Siete de ellos tienen síndrome de Down y una de ellas tiene otra discapacidad cognitiva y se define como neurodivergente.

“Mi interés siempre fue artístico. Quería ver otros cuerpos sobre el escenario, otras maneras de habitar un personaje, otras formas de decir Shakespeare”, explica la directora. “La discapacidad forma parte de quiénes son, pero no define el relato”, agrega.

La cámara acompañó durante más de un año los ensayos y permitió reunir cerca de 500 horas de material.

El proceso como espejo

La experiencia terminó siendo también una oportunidad para que la propia directora se observara desde afuera. Después de más de un año de grabaciones, llegó el momento de enfrentarse a todo aquello que había registrado. El visionado ocupó meses y transformó en material para que se realizara un documental.

“Los directores casi nunca tenemos la posibilidad de ver nuestro propio trabajo desde afuera”, dice De Ferrari, quien junto con la productora Nuria Frigola y la editora Nicolé Céspedes, comenzó a seleccionar escenas, conversaciones y momentos capaces de revelar la experiencia que habían vivido.

“Ser Hamlet” se presentará el 15 de agosto en el Teatro NOS PUCP, como parte del Festival de Cine de Lima PUCP.

También hubo que aceptar las ausencias. En “Ser Hamlet” no están el estreno, los aplausos, las funciones ni las giras que siguieron a la puesta teatral. Todo eso quedó fuera deliberadamente, al igual que un abordaje de la neurodivergencia como tema central. “No me interesaba hacer una película sobre personas con discapacidad que consiguen ‘lo imposible’ -sostiene la directora- La historia que quería contar sucedía dentro de esa sala de ensayo”.

Shakespeare, mientras tanto, cambia de lugar. Las preguntas sobre el poder, la duda y la identidad dejan de pertenecer exclusivamente al universo del príncipe danés y comienzan a mezclarse con las experiencias de quienes lo interpretan. Para De Ferrari, esa transformación permite que un texto escrito hace más de cuatro siglos vuelva a sentirse contemporáneo. “La gente no habla del síndrome de Down. Habla del miedo a no ser suficiente, de la dificultad para encontrar un lugar en el mundo, del deseo de ser amado, de la necesidad de ser visto por los demás tal como uno es”, cuenta.

Quizá por eso el retrato que propone la película termina siendo más amplio que la propia obra que montó hace 7 años. Es el retrato de un grupo de actores intentando apropiarse de un texto, pero también el de una directora descubriendo su propia forma de trabajar y el de una pregunta que continúa abierta después de tantos siglos: ¿quiénes somos cuando dejamos de interpretar aquello que otros esperan de nosotros?