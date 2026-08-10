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Chela De Ferrari dirige “Ser Hamlet”, documental construido a partir de los ensayos de la obra teatral estrenada en 2019.
Chela De Ferrari dirige “Ser Hamlet”, documental construido a partir de los ensayos de la obra teatral estrenada en 2019.
Por Ángel Navarro Quevedo

Una conversación durante un descanso, una indicación de la directora y ocho actores intentando encontrar el modo de habitar una de las obras más complejas de la historia del teatro. En esos momentos, cuando todavía no existe escenario ni público, se concentra “Ser Hamlet”, el documental de Chela De Ferrari que convierte el proceso creativo en materia cinematográfica y que se presentará el 15 de agosto en el Teatro NOS PUCP, como parte del Festival de Cine de Lima PUCP.

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