"Chicos buenos" adelanta a "Rápidos y furiosos" en taquilla norteamericana

La comedia "Chicos buenos" se situó al frente de la taquilla norteamericana tras adelantar a la última película de la saga "Rápidos y furioso", que llevaba dos semanas siendo la de mayor recaudación, según las estimaciones publicadas este domingo por la compañía especializada Exhibitor Relations.

El filme de los estudios Universal obtuvo 21 millones de dólares entre el viernes y el domingo, su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá.



"Chicos buenos" sigue las aventuras de tres chicos que viven torpemente su despertar sexual, retomando los códigos de un clásico del humor adolescente como "American Pie", estrenada hace 20 años.



En segundo lugar de la taquilla quedó "Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw", la última entrega de la franquicia de películas de acción, con 14 millones de dólares recaudados en tres días.



"El Rey León", una nueva versión de la película animada de 1994 lanzada por los estudios Disney y que emplea imágenes hiperrealistas generadas por computadora, fue la tercera película más taquillera, con 11,9 millones de dólares durante el fin de semana.



La cinta de animación "Angry Birds 2: La película" se colocó en el cuarto lugar con 10,5 millones de dólares, mucho menos que los 38,2 millones conseguidos en el estreno de la entrega anterior en 2016.



"Historias de miedo para contar en la oscuridad", una película de terror que quedó en segundo lugar el pasado fin de semana, fue la quinta más taquillera con 10,5 millones recaudados.



A continuación las otras películas que completan el top 10:



6. "Terror a 47 metros: el segundo ataque" (9 millones de dólares en su estreno)



7. "Dora y la ciudad perdida" (8,5 millones)



8. "Había una vez en Hollywood" (7,6 millones)



9. "La Música De Mi Vida" (4,5 millones)



10. "The Art of Racing in the Rain" (4,4 millones)