La historia de amor de Lara Jean y Peter Kavinsky aún no ha terminado. La aventura que comenzó en “A todos los chicos de los que me enamoré” ("To All the Boys I've Loved Before" en inglés) continuará, confirmaron tanto Jenny Han, la autora de los libros en los que se basa esta producción, y Netflix a través de un divertido video.

En el clip de un minuto de duración, la actriz Lana Condor habla por teléfono con su coestrella Noah Centineo sobre lo que le debería regalar por Navidad, y le revela que habrá una segunda parte de la película dirigida por Susan Johnson. El video termina con Lana dando a entender que John Ambrose será interpretado por otro actor, y no por Jordan Burtchett, al que vimos al final de la primera cinta.

Sofia Alvarez ("Man Seeking Woman") volverá a ser la guionista de la nueva entrega, y aunque por el momento no sea confirmado si Susan Johnson repetirá su rol como directora, ella dijo a Entertainment Tonight antes del anuncio de Netflix que “todos estamos vinculados por contrato si queremos volver a hacer la película, lo cual es súper emocionante, y si nuestros horarios son flexibles. Netflix dijo que su plazo general es de 28 días; observan lo bien que funciona la película durante el período de un mes y una vez que termina, pueden tomar una decisión sobre una secuela. Me encanta que los fanáticos hablen de ello, mientras más, mejor".

En video: así fue anunciada la segunda parte de "A todos los chicos de los que me enamoré". (Video: Netflix)

"Tomaremos prestado del tercer libro, ‘Siempre y para siempre, Lara Jean’, también como lo hicimos para la primera película. Es bastante fluido. El guion no está escrito, pero estoy ansiosa por que digan que sí, así que podemos comenzar muy rápido porque no quiero apresurarlo", agregó.

¿QUÉ PASARÁ EN "A TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORÉ 2"?

La primera película termina con Lara Jean haciendo oficial su relación con Peter Kavinsky, pero en una escena de mitad de créditos aparece en la puerta de la casa de los Covey, con flores en la mano, John Ambrose McClaren, uno de los destinatarios de las cartas del personaje de Lana Condor. Entonces, ¿qué pasará en la secuela de "A todos los chicos de los que me enamoré"? ¿Sobrevivirá el amor de Lara y Peter?



Netflix no ha revelado más detalles de la secuela, pero al tratarse de una película basada en las novelas de Jenny Han, solo hace falta el segundo y tercer libro, ‘PD. Todavía te quiero’ y ‘Para siempre Lara Jean’, para tener una idea bastante clara de lo que sucederá en la próxima entrega.

El primer libro termina con Lara Jean escribiéndole una carta a Peter, por lo tanto, ‘PD. Todavía te quiero’ empieza con la entrega de la misiva y su posterior reconciliación, algo que ya se vio en “A todos los chicos de los que me enamoré”. La segunda novela profundiza en la relación de Lara Jean y Peter, la amistad entre Gen (Emilija Baranac) y Peter, y la reaparición de John Ambrose en sus vidas.

¿Sobrevivirá el amor de Lara Jean y Peter Kavinsky? (Foto: Netflix) Netflix

John no solo es uno de los destinarios de las cartas de Lara, también era el mejor amigo de Peter en el colegio, su cercanía era tal que y en esa época entierran sus objetos más valiosos en el patio de la casa de los Covey para desenterrarlos juntos años después.

Con este nuevo personaje en el mapa los celos se convierten, una vez más, en los protagonistas de la trama y provocan que Peter y Lara Jean terminen su romance. Durante ese tiempo, ella se acerca más a John, pero al final comprenden que su amor es más fuerte y deciden volver.

"Para siempre Lara Jean", tercer y último libro de la saga, se desarrolla en el último año de instituto. Mientras Peter tiene clara su decisión gracias a una beca deportiva, Lara Jean no sabe qué hacer cuando no la admiten en la universidad de sus sueños. Entonces, la pareja de enamorados tendrá que lidiar con el posible "final" de su romance si no son capaces de mantener una relación a distancia.

A todo ello se suman los problemas familiares: la complicada relación de Peter con su padre y el noviazgo del padre de Lara Jean con una amiga de la familia.